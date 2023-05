Die Siegesserie des Dartvereins (DV) Kaiserslautern in der Bundesliga gegen den Lokalrivalen Nostra Dart Mus Kaiserslautern hält an. Mit 7:5 gewinnt das Team von Trainer Ralf Schehrer in der Holzmühle im südwestpfälzischen Thaleischweiler-Fröschen das Derby.

Die zweite Begegnung des DC Kaiserslautern gegen die Dartfabrik Leipzig endete mit einem 6:6-Remis. Nostra Dart Mus kassierte gegen Leipzig eine 3:9-Niederlage und steht nach 14 von 16 Spielen in der Tabelle auf Platz sechs. Der DV Kaiserslautern bleibt auf Rang zwei.

Überragender Spieler von DV Kaiserslautern im Lokalderby war erneut Wolfgang Henn. Der 57-jährige Bad Kreuznacher präsentierte sich in bestechender Form und gewann souverän mit 4:1 gegen Nostra Dart Mus-Spieler Marcel Gerdon. Im zweiten Einzel gegen Max Arsenijevic von der Dartfabrik Leipzig musste er sich aber mit 2:4 geschlagen geben.

DV-Trainer Ralf Schehrer hatte die Taktik vor der Begegnung auf einen einfachen Nenner gebracht: „Es wird ein Spiel auf Augenhöhe, wir haben bisher gegen Nostra Dart Mus immer, manchmal auch knapp, gewonnen. Wir werden bestimmt auch mal verlieren, nur heute noch nicht“. Sein Pendant auf Nostra Dart Mus-Seite, Andreas Altmaier, der selbst auch am Board stand, konterte: „Wir machen keine Geschenke“.

„Ein Baileys muss sein“

Für den DV geht es um viel in dieser Begegnung. Bei zwei Siegen ist die Qualifikation für die Play-offs der deutschen Meisterschaften am 20. Mai in Walldorf sicher. Im ersten Einzel wirft Henn vom DV Kaiserslautern gegen den Ludwigshafener Marcel Gerdon von Nostra Dart Mus. Bevor es zum Einspielen ans Board geht, schreitet Henn, der seit 1984 Darts spielt, zur Theke und trinkt einen „Baileys“. „Das muss sein“, sagt er und begibt sich ans Board.

Sowohl Henn als auch Gerdon sind total auf ihre Würfe konzentriert. Während Henn beim Einspielen eher die Doppel-Ringe anvisiert, konzentriert sich Gerdon verstärkt auf die Triple 20. „Handshakes“ vor dem Wettkampf, der im Livestream bundesweit zu sehen ist. Gespielt wird „501 Doppel aus“, das heißt, mit dem letzten Wurf muss der Doppelring, der sich auf der Dartscheibe außen befindet, getroffen werden.

Becker gegen Zwally geht in den siebten Satz

Acht Einzel und vier Doppel stehen den beiden Kaiserslauterer Mannschaften bevor. Henn gewinnt sehr souverän das erste Leg. Wer zuerst vier Sätze gewonnen hat, ist Sieger. „Best of seven“ heißt der Modus. Im zweiten Leg legt Henn gleich mit einem „Tripple 20“, also 60 Punkten, vor und gewinnt auch diesen Satz zügig. Applaus erntet der junge Marcel Gerdon, als er beim Stand von 3:0 für Henn das vierte Leg gewinnen kann und auf 1:3 verkürzt. Aber Henn macht im vierten Satz den Sack zu. Mit dem zweiten von drei Pfeilen gelingt ihm die „Doppel 5 aus“, somit hat er das Spiel in kurzer Spielzeit für sich entschieden. Mit diesem Sieg führt er auch die Rangliste der Bundesliga als bester Werfer an.

Unaufgeregt schaut er sich anschließend die Begegnung seines Mannschaftskameraden Dirk Becker gegen Mare Zwally an. Hier ist es spannend, nach sechs Legs steht es 3:3. Die Entscheidung fällt in Satz sieben, den der DV-Werfer mit einer „Doppel 20 aus“ für sich entscheidet und sein Team weiter in Richtung Bundesliga-Vizemeisterschaft bringt.

Fabian Schmutzler mit dem glücklicheren Ende

Nachdem auch Jens Bauer vom DV Kaiserslautern gegen den Merzalber Stefan Arenth von Nostra Dart Mus im dritten Einzel mit 4:1 gewinnt, stellt der 42-Jährige Arenth zwar enttäuscht nach seiner Einzelniederlage, jedoch verhalten optimistisch fest: „Es ist noch alles drin“.

Eines der spannendste Duelle des Tages liefern sich im vierten Einzel Fabian Schmutzler (Nostra Dart Mus) und Fynn Pfannebecker (DV). Der Alzeyer Pfannebecker erarbeitet sich eine 3:0-Führung. Der Sieg ist also greifbar. Doch der scheinbar geschlagene Schmutzler aus Frankfurt kommt zurück. Was er in den Legs eins bis drei nicht schafft, das „Doppel aus“, gelingt ihm in den Sätzen vier bis sechs hervorragend. Den 0:3-Rückstand egalisiert der erst 17-Jährige zum 3:3. Die Entscheidung fällt im siebten und letzten Leg. Beide zeigen Nerven, das glücklichere Ende hat Schmutzler, der mit diesem Sieg den ersten Punkt für Nostra Dart Mus holt.

Im Dezember 2021 spielte er übrigens bei der Weltmeisterschaft im berühmten Londoner Alexandra Palace, „Ally Pally“ genannt, mit. Fabian Schmutzler gelingt später auch gegen den Leipziger Stefan Keßler im zweiten Einzel ein 4:1-Sieg. Für den 17-Jährigen ein erfolgreicher Dartsspieltag, für das Team von Nostra Dart Mus ein eher enttäuschender Heimspieltag.

Mannschaftsaufstellungen

DV Kaiserslautern: Jens Bauer, Dominic Kiefaber, Wolfgang Henn, Dirk Becker, Andreas Frei, Yasa Güner, Oliver Kwasniy, Fynn Pfannebecker.

Nostra Dart Mus: Marcel Zwally, Marcel Gerdon, Stefan Arenth, Fabian Schmutzler, Christian Wollny, Benjamin Freudenreich, Florian Cattarius, Andreas Altmaier.