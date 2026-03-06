Für die beiden Dart-Mannschaften in der Gruppe Süd der Zweiten Bundesliga geht es am Samstag wieder um wichtige Punkte.

Der Dartverein Kaiserslautern hat Heimrecht und spielt in der Mehrzweckhalle in Sembach. Der Dartclub Nostra Dartmus Kaiserslautern muss nach Augsburg zu den Clochard-Dartern reisen. Für beide Mannschaften geht es um viel und es sind keine leichten Paarungen. Der Dartverein macht das Auftaktspiel gegen den Dartclub Wetterau, der nach dem fünften Spieltag auf einem Abstiegsplatz liegt. Das Team ist nicht zu unterschätzen, denn es gab oft knappe Ergebnisse und vier Unentschieden. In der Abschlussbegegnung geht es gegen das Dart-Team Essenbach, das mit zwei Punkten Rückstand hinter dem Gastgeber auf Rang sechs liegt. Das Team aus der Barbarossastadt will zwei Siege, um näher an einen Aufstiegsplatz heranzukommen.

Vielleicht kann dazu der Dartclub Nostra DartMus etwas Schützenhilfe leisten. Denn das Team spielt in Augsburg gegen den Tabellendritten, die Clochard-Darter, die zwei Punkte vor dem Kaiserslauterer Dartverein liegen. Im zweiten Spiel hat es Nostra DartMus mit dem Dart Force One aus Beilstein zu tun. Das Team liegt punktgleich mit dem Dartclub Wetterau auf dem letzten Tabellenplatz. Mit einem Doppelschlag kann sich der Dartclub Nostra DartMus ebenfalls in die Nähe der Aufstiegsplätze spielen.