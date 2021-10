Dem TuS Dansenberg II ist am Samstag bei Aufstiegskandidat SG Saulheim eine faustdicke Überraschung geglückt. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Wächter besiegte die favorisierten Rheinhessen mit 25:22 (11:11) und fuhr den dritten Sieg in Folge ein. Damit sind die Westpfälzer eine von nur drei verlustpunktfreien Mannschaften in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar.

Die rund 200 Zuschauer im Ritter-Hundt-Zentrum bekamen ein ausgeglichenes Spiel mit zahlreichen Führungswechseln zu sehen. Mitte der ersten Halbzeit gelang es den Gästen erstmals, mit mehr als einem Tor in Führung zu gehen, als Niklas Jung zum 8:6 (19.) traf. Bis zur Halbzeit war der knappe Vorsprung aber schon wieder verspielt (11:11/30.). Das Kopf-an-Kopf-Rennen ging auch im zweiten Durchgang munter weiter. Keine Mannschaft war in der Lage, sich auch nur ansatzweise abzusetzen, die Führung wechselte nahezu im Minutentakt: 11:12, 13:12, 13:14, 15:14.

Dansenberg hatte auf alles die passende Antwort parat, weil Spielmacher Alexey Wetz seine Mitspieler gekonnt in Szene setzte und selbst immer wieder mit Erfolg den Abschluss suchte. Am Ende standen sieben Treffer für den formstarken Routinier zu Buche. Auch Niklas Jung (6/2) war in Torlaune. „Wir haben Saulheim immer unter Druck gesetzt. Am Ende wurden sie dann von Minute zu Minute immer nervöser und wir haben die Gunst der Stunde genutzt“, analysierte Wächter.

Geburtstagsgeschenk

Die Schlussphase geriet zu einem Krimi. Dansenberg ging durch einen Treffer von Marco Holstein zum 21:20 (52.) acht Minuten vor dem Ende erstmals seit der 36. Minute wieder in Führung und steckte auch den postwendenden Ausgleich locker weg. Mit drei Toren in Folge stellten Wetz und Doppelpacker Roman Bold die Weichen auf Sieg. Neben Wetz stach vor allem der glänzend aufgelegte Torwart Markus Seitz aus dem starken Kollektiv hervor.

„Das war heute eine überragende Mannschaftsleistung“, lobte Wächter, der Tobias Kurz wenige Tage vor dessen 18. Geburtstag zu seinem Oberligadebüt verhalf. Dem Youngster glückten auf Anhieb drei Tore. Das nächste Spiel steht am Samstag (16.45 Uhr/Layenberger-Sporthalle) gegen die HSG Kastellaun/Simmern an.

So spielten sie

TuS Dansenberg: Seitz (Tor), Wetz (7), Jung (6/2), Kurz, T. Holstein, Bold (je 3), M. Holstein (2), Theuer (1), Hofmann, Dettinger, Wächter, Schulze, Simgen