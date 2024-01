Die B-Jugend des TuS Dansenberg ist mit einer Niederlage ins neue Jahr gestartet. Im Oberliga-Pfalzderby beim HLZ Friesenheim/Hochdorf war nichts zu holen. Ausgerechnet ein Ex-Dansenberger avancierte mit neun Treffern zum Matchwinner.

Die erste Aufgabe für die B-Jugend des TuS Dansenberg im neuen Jahr war gleich eine ganz schwierige: Der TuS musste beim Ligaprimus HLZ Friesenheim/Hochdorf antreten und kassierte dort eine 17:26 (8:12)-Niederlage.

Es war eine zerfahrene Partie, die auf beiden Seiten durch große Hektik, viele Fehlwürfe und technische Fehler geprägt war. Beide Teams schafften es nicht, ihr taktisches Konzept konsequent auf die Platte zu bringen. So blieb vieles Stückwerk und von Einzelleistungen abhängig. Am Ende konnte sich der Ligaprimus dank der individuellen Klasse seiner Juniorennationalspieler Frederik Zepp (acht Tore) und Lennart de Hooge (neun Tore) deutlich durchsetzen. De Hooge kommentierte seine Leistung gegen seinen Heimatverein so: „Ich habe viele Freunde beim TuS, daher war ich natürlich sehr motiviert. Es macht aber auch einfach Spaß, gegen seine Freunde zu spielen.“

Sowohl für Ex-Dansenberger Kai Christmann, Coach des HLZ, als auch für das TuS-Trainerduo Andi Ireland und Gabor Tüdös standen die Vorzeichen vor der Begegnung schlecht. Bei den Dansenbergern fehlte der etatmäßige Rechtsaußen David Reznikov, und einige Stammspieler gingen angeschlagen in die Partie. Christmann beschloss nach einer schwachen Trainingswoche mit vielen Kranken und Verletzten, aus Personalsorgen auf die Dienste der Juniorennationalspieler Frederik Zepp und Tilo Müller zurückzugreifen, die eigentlich nur A-Jugend-Bundesliga spielen.

Auszeit nach vier Minuten

Das Spiel begann zäh, es dauerte drei Minuten, ehe Louis Lang, der mit fünf Toren der beste Werfer der Gäste war, zum 1:0 traf. Nach vier Minuten nahm Christmann bereits eine Auszeit, um seine Jungs neu einzustellen. Es sollte dennoch zwei weitere Minuten dauern, ehe de Hooge mit seinem ersten Treffer einen 4:0-Lauf auf 4:1 (10.) für die Hausherren startete, die jetzt am Drücker waren. Daran änderte auch eine Auszeit von Ireland und Tüdös nichts. Angeführt vom nun überragend aufspielenden de Hooge, der in dieser Phase viermal in Folge für sein Team traf, setzten sich die Friesenheimer bis zur 17. Minute auf 9:4 ab.

„Wir haben nur vier Gegentore in 18 Minuten bekommen, das war sehr stark“, lobte Christmann seine Abwehr. Tüdös haderte: „Wir haben de Hooge nicht in den Griff bekommen.“ Danach fand der TuS besser ins Spiel und konnte die Partie bis zur Pause ausgeglichen gestalten. Christmann reagierte daraufhin mit der Hereinnahme von Zepp, der noch vor der Pause zweimal traf und in Halbzeit zwei mit sechs Treffern das Angriffsspiel dominierte: „Ich wollte Frederik und Tilo eigentlich schonen, doch der Spielverlauf gab das nicht her“, kommentierte Christmann.

Siebenmeter verworfen

Zu Beginn des zweiten Durchgangs gelang es dem HLZ, sich durch einen Dreierpack von Zepp vorentscheidend auf 18:9 (31.) abzusetzen. Die Dansenberger kämpften zwar weiter gegen die drohende Niederlage, doch eine schlechte Chancenauswertung, inklusive vier verworfener Siebenmeter vereitelte jegliche Hoffnung auf ein Comeback.

Tüdös resümierte: „Das HLZ bot an diesem Tag einen Kader auf, der in der Oberliga seinesgleichen sucht. Daher ist die Niederlage auf jeden Fall erträglich. Die nächsten Spiele werden Aufschluss darüber geben, ob wir uns vom Tabellenmittelfeld noch in den oberen Bereich verbessern können.“