Früher Rückstand, viele Gegentore, zwei schwache Phasen : Dansenberg verliert bei den Südpfalz Tigern klar. Nach 9:21 ist die Partie gelaufen, nur Schadensbegrenzung bleibt.

Der TuS Dansenberg bleibt in der Regionalliga auswärts weiter ohne Erfolgserlebnis. Bei der 24:31 (8:15)-Niederlage gegen die Südpfalz Tiger geriet die Mannschaft früh ins Hintertreffen, lag nach zehn Minuten bereits 1:5 zurück und fand über die gesamte Partie hinweg keinen Zugriff. Zwei schwache Phasen zu Beginn beider Halbzeiten entschieden das Spiel, bereits kurz nach der Pause war die Begegnung beim Stand von 9:21 gelaufen. Fortan konnte es aus Sicht der Schwarz-Weißen nur noch darum gehen, ein drohendes Debakel zu verhindern. Die beiden Trainer Patrick Schulze und Ivan Vukas mussten zwar erneut auf wichtige Spieler wie Ben Kölsch und Henry Hofmann verzichten, hatten sich vor dem Spiel dennoch mehr ausgerechnet. Positiv: In der Schlussphase verkürzten vor allem junge Spieler wie Vincent Uben (7 Tore) und Theo Poloczek (3 Tore) den Rückstand.

Exemplarisch für die Saison

Die Partie steht exemplarisch für die bisherige Saison des TuS. Vor allem die anhaltende Auswärtsschwäche ist der entscheidende Grund dafür, dass Dansenberg aktuell nur auf Platz elf der Regionalliga Südwest steht – dem ersten Nichtabstiegsplatz. Mit 18:28 Punkten hat sich das Team zwar ein Polster nach unten erarbeitet, der Abstand auf den oberen Tabellennachbarn beträgt bei einem Spiel weniger jedoch bereits fünf Punkte.

Die Mannschaft verfügt über offensive Qualität und hat mit vier Siegen in der Rückrunde gezeigt, dass sie Spiele gewinnen kann. Vor allem zu Hause tritt Dansenberg recht stabil auf und ist in der Lage zu punkten. Doch diese Leistungen stehen im krassen Gegensatz zu den jüngsten Auftritten in fremden Hallen.

Zu viele Gegentore – und kein Weg zurück ins Spiel

Sechs Auswärtsspiele in der Rückrunde, null Punkte – diese Bilanz ist eindeutig. Immer wieder gerät Dansenberg früh in Rückstand, kassiert zu viele Gegentore und findet keinen Weg zurück ins Spiel. Die Defensive bleibt das zentrale Problem: Regelmäßig fallen mehr als 30 Gegentore, wodurch selbst gute Angriffsleistungen nicht ausreichen.

Hinzu kommen personelle Schwierigkeiten. Verletzungen verhindern immer wieder Einsätze in Bestbesetzung, gleichzeitig ist die Mannschaft insgesamt sehr jung aufgestellt. Mehrere A-Jugendliche gehören zum Kader, was Perspektive bringt, aber auch Schwankungen erklärt. Gerade in fremden Hallen fehlt in entscheidenden Momenten häufig die Erfahrung und Stabilität.

So ergibt sich ein klares Gesamtbild: Dansenberg ist keine Mannschaft ohne Qualität, aber eine ohne Konstanz. Die vorhandenen Stärken reichen nicht aus, um die strukturellen Schwächen – insbesondere in der Defensive und in Auswärtsspielen – zu kompensieren.

Schwieriger TuS-Saisonendspurt gegen Top-Teams

Zum Saisonabschluss wartet nun noch einmal ein anspruchsvolles Programm auf die Dansenberger – und das in einer englischen Woche. Mit dem Tabellendritten SF Budenheim, dem Fünften HSG Rhein-Nahe Bingen und Spitzenreiter HV Vallendar trifft Dansenberg ausschließlich auf Teams aus der Spitzengruppe. Drei Spiele in kurzer Zeit, dazu durchweg starke Gegner – die Belastung ist hoch.

An der tabellarischen Situation wird das kaum noch etwas ändern. Vielmehr geht es darum, wie sich die Mannschaft in besagter Schlussphase präsentiert. Gelingt es, zumindest sportlich noch mal ein Zeichen zu setzen – oder bleibt es bei einer Saison, in der das vorhandene Potenzial zu selten ausgeschöpft wurde?