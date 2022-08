Von Freitag bis Sonntag wurde in Dansenberg Kerwe gefeiert. Ein rundum gelungenes Treiben, wie Alfons Fröhlich, Inhaber des gleichnamigen Hotel-Restaurants, im Rückblick berichtet. Vom Fassanstich bis zum Biss in die rohe Zwiebel war alles dabei.

Die Kerwe spielte sich im Biergarten und auf dem Platz in unmittelbarer Nähe ab. „Es war ein voller Erfolg und wir hatten Glück mit dem Wetter“, attestiert der Hausherr Alfons Fröhlich den drei Tagen. Zwar seien am Freitagabend dicke Wolken über den Stadtteil gezogen, aber niemand sei nass geworden. Das galt auch für Ute Balbier-Reeb, die Ortsvorsteher Franz Rheinheimer bei der Eröffnung vertreten hatte, und zum ersten Mal das Bierfass anstechen durfte.

Bei Livemusik ging es an allen drei Tagen hoch her. Vor allem DJ Gigi Offi brachte am Samstagabend etliche Zuhörer zum Tanzen. Insgesamt sei an allen Tagen viel los gewesen. „Es hat wieder richtig Spaß gemacht. Jeder hatte Kerwefeeling“, freut sich Fröhlich über die zahlreichen Gäste bei guter Laune.

Eigene Kerwe-Speisekarte

Er selbst, aber auch seine Frau, seine drei Kinder und die Schwiegertochter waren an diesem langen Wochenende vollständig eingespannt, unter anderem in der Küche und am Grill. Beliebt gewesen seien die Spezialitäten der Kerwe-Speisekarte, die hausgemachte Flammkuchen, Winzersteaks und knusprige Grillhähnchen auflistet. Aber auch das Weißwurstfrühstück am Sonntag sei gut angekommen.

Dieser Tag wurde mit einem Gottesdienst und vielen Anwesenden begonnen, berichtet der Hotelier. Acht Teams nahmen am anschließenden „Bauersche“-Turnier teil. Während auf die ersten drei Sieger Gewinne warteten, musste das Verliererteam in eine rohe Zwiebel beißen. „Das ist auch eine Tradition“, erzählt Fröhlich von lustigen Grimassen, die dabei geschnitten werden.