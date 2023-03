Der Ortsbeirat Dansenberg beabsichtigt, das ehrenamtliche Engagement im Klimaschutz zu stärken und will dazu die kostenlosen Leistungen der Energieagentur Rheinland-Pfalz in Anspruch nehmen. Gleichzeitig hat er bei seiner Sitzung am Mittwochabend Ingo Stehle als ehrenamtlichen Klimaschutzpaten bestellt.

Ortsvorsteher Franz Rheinheimer erinnerte an erste Schritte in Dansenberg auf dem Weg zu mehr Engagement in Sachen Klimaschutz und verwies auf einen Vortrag „Energieautarke Dörfer“ und auf die Vereinsgründung „Energie-Dansenberg“ Anfang März. Die Klimaschutzinitiative sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und erfordere das Mitwirken der Bürger auf unterschiedlichen Ebenen, so Rheinheimer.

Ingo Stehle, Vorsitzender des Energie-Vereins Dansenberg, warb für die Klimaschutzinitiative und verwies auf das Programm „Klimaschutz in kleinen Kommunen und Stadtteilen durch ehrenamtliche Klimaschutzpaten“ (KlikKS) der Energieagentur Rheinland-Pfalz.

Klimaschutzpaten könnten für ihre Heimatgemeinden eigene Ideen einbringen, Projekte entwickeln und umsetzen. Aufgabe von Regionalmanagern der Energieagentur sei es, Klimaschutzpaten zu informieren, zu schulen und miteinander zu vernetzen. Auch informierten sie über Fördermittel für konkrete Umsetzungen von Klimaschutzmaßnahmen vor Ort, so Stehle.