Als alleiniger Tabellenführer der Gruppe C hat der TuS Dansenberg den Einzug in die DHB-Pokal-Hauptrunde in der eigenen Hand. Mit einem Sieg beim TV Gelnhausen könnten die Schwarz-Weißen die Qualifikation am Samstag (19.30 Uhr) vorzeitig perfekt machen.

Fünf deutsche Städte dürfen sich mit dem Beinamen Barbarossastadt schmücken. Nur eine davon wird sich für den DHB-Pokal qualifizieren. Die bisherigen Spiele zwischen den beiden