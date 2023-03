Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der TuS Dansenberg hat sein Schicksal nach dem 30:25 (14:10)-Erfolg am Mittwoch gegen den TSB Heilbronn-Horkheim selbst in der Hand. Gegen die HSG Hanau kommt es am Sonntag (17 Uhr/Main-Kinzig-Halle) im direkten Duell zum ultimativen Kampf um den Einzug ins Viertelfinale. Für den Verlierer ist die Saison zu Ende.

Torhüter Kevin Klier, der es auf starke 20 Paraden brachte, konstatierte nach der Partie am Mittwochabend: „Wir waren von Anfang an präsent und haben das Spiel bestimmt. Natürlich wird es