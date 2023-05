Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit dem Ausscheiden in der Gruppenphase um den Aufstieg in die Zweite Handball-Bundesliga musste der TuS Dansenberg einen unerwarteten Rückschlag hinnehmen. Das Minimalziel, der Einzug ins Viertelfinale, wurde verpasst. Die Mannschaft von Trainer Steffen Ecker stellte in der Aufstiegsrunde die beste Abwehr und den schwächsten Angriff. Letzteres soll und muss sich ändern, wenn die Schwarz-Weißen in der kommenden Spielzeit wieder ganz oben angreifen wollen.

„Hinten hui, vorne pfui“, so präsentierten sich die Westpfälzer in den insgesamt sechs Gruppenspielen. Während sämtliche Heimspiele gewonnen wurden, ging man in der