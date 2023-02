Luca Steinführer hatte entscheidenden Anteil am Remis des TuS Dansenberg im Saar-Pfalz-Derby der Dritten Handball-Bundesliga. Denn der Rechtsaußen krönte seine starke Leistung beim 26:26 (13:11) gegen die HG Saarlouis am Samstag wenige Sekunden vor dem Ende mit seinem zehnten Treffer und verhinderte somit die drohende Niederlage.

Steinführer, zu Saisonbeginn noch eine Liga tiefer am Start, zeigte beim finalen Angriff keine Nerven und brachte den wichtigen Punktgewinn mit einem knackigen Wurf ins lange Eck unter Dach und Fach. „Es war sehr, sehr wichtig, hier nicht als Verlierer von der Platte zu gehen. Natürlich wäre es noch schöner gewesen, wenn wir zwei Punkte geholt hätten. Wir lagen phasenweise hinten, wenn man dann fünf Sekunden vor Schluss noch den Ausgleich macht, kann man nur zufrieden sein“, gab Steinführer im Anschluss an das über 60 Minuten umkämpfte Derby zu Protokoll.

Der bei seiner Verpflichtung zunächst nur als Backup vorgesehene Linkshänder ist aus der Mannschaft der Dansenberger mittlerweile nicht mehr wegzudenken. Seinen im Lauf der Saison stetig gestiegenen Stellenwert unterstreicht die Tatsache, dass er beim TuS nach Fabian Serwinski der Mann für die Siebenmeter ist. So war es auch gegen Saarlouis. Nachdem Serwinski beim Stand von 3:1 (6.) zwei Strafwürfe in Folge vergeben hatte, schritt fortan Steinführer zur Tat und hielt sich von der Linie (3/3) schadlos. Für den letztjährigen Torschützenkönig der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar, ist mit dem Engagement beim TuS Dansenberg ein Traum in Erfüllung gegangen: „Hätte mir jemand vor der Saison gesagt, dass ich irgendwann mal Stammspieler in der Dritten Liga bin, hätte ich das direkt unterschrieben. Dass es für mich nicht besser hätte laufen können, habe ich aber auch den Jungs hier zu verdanken. Ich wurde hier aufgenommen, als ob ich schon jahrelang hier spielen würde. Das ist natürlich ein riesen Faktor.“

Mit der Führung in die Pause

Dansenberg war zunächst in der Partie tonangebend, stand hinten sicher und hatte in Frederick Lüpke einen starken Rückhalt. Der Torwart brachte es bis zur Pause auf acht Paraden. Als Steinführer nach einem Traumpass von Robin Egelhof zum 6:2 (11.) traf, zog Saarlouis früh die erste Auszeit. Die von zahlreichen „Schlachtenbummlern“ unterstützten Grün-Weißen fanden nun immer besser in die Partie und übernahmen mit einem 5:1-Lauf zum 10:9 (21.) die Führung.

Die Rote Karte gegen HGS-Spieler Lukas Hüller sorgte dann dafür, dass sich die Emotionen erstmals überschlugen. Nach dem rüden Einsteigen gegen den allein auf das Tor zustürmenden Timo Holstein hatten die Schiedsrichter keine andere Wahl, als einen Feldverweis auszusprechen. Steinführer verwandelte den fälligen Siebenmeter, zur Pause lag der TuS knapp vorne (13:11/30.).

Das nächste Derby vor der Brust

Das Spiel blieb auch im zweiten Durchgang umkämpft: 16:15, 18:19, 20:20. Saarlouis hatte zehn Minuten vor dem Ende alle Trümpfe in der Hand, versäumte es jedoch gleich mehrfach, seine Führung beim Stand von 22:20 (50.) auf drei Tore auszubauen. Ein Doppelschlag von Marco Holstein, der drei seiner vier Tore in der Crunchtime erzielte, brachte die Hausherren wieder auf Kurs. Als Steinführer zum 25:24 (58.) traf, schien kurzzeitig sogar mehr drin zu sein.

Als nächstes steht für die Schwarz-Weißen, die durch das Remis den Sprung auf Rang sieben verpassten, das Pfalz-Derby bei Aufsteiger VTV Mundenheim auf dem Programm. Geht es nach TuS-Trainer Thomas Weber, soll nach nur einem Sieg aus den jüngsten neun Spielen dann wieder doppelt gepunktet und das Abstiegsgespenst somit endgültig verjagt werden.