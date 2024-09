Dansenberg hat nun auch offiziell einen neuen Chef – obgleich es sich dabei um den alten handelt. Franz Rheinheimer (FW) wurde in der konstituierenden Sitzung des Ortsbeirats zum Ortsvorsteher ernannt.

Rheinheimer hatte sich bei der Kommunalwahl im Juni mit 62,8 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen gegen seinen Kontrahenten Frank Bachert (CDU) durchdurchgesetzt. Am Mittwoch trat der 68-Jährige, der seit 2004 dem Kaiserslauterer Stadtteil vorsteht, seine nunmehr fünfte Amtszeit an.

Nach seiner Ernennung durch Bürgermeister Manfred Schulz hob Rheinheimer in seiner Antrittsrede den kollegialen Umgang im Gremium hervor. „Machen wir es weiterhin gemeinsam im Sinne unseres Ortes“, sagte er. Ohne eine gute Zusammenarbeit gehe es nicht. Der Dansenberger Ortsbeirat hat 15 Mitglieder. Die FW ist mit sechs Vertretern im Ortsbeirat vertreten, die CDU hat vier Sitze inne. Die SPD entsendet zwei Mitglieder in das Gremium, die Grünen zwei.

Zwei Stellvertreter bestimmt

In der Sitzung wurden zudem die Stellvertreter des Ortsvorstehers ernannt. Der Beirat votierte einstimmig dafür, dass, wie bisher, zwei Mitglieder hinter Rheinheimer stehen sollen. Frank Bachert (CDU) wurde zum ersten Stellvertreter gewählt. Er setzte sich mit neun zu vier Stimmen gegen Ute Balbier-Reeb (FW) durch, die im Anschluss ohne Gegenkandidat mit zehn Ja-Stimmen und bei drei Enthaltungen zur zweiten Stellvertreterin gewählt wurde.

Das Gremium befasste sich außerdem mit der Sanierung der Dansenberger Straße. Die genauen Pläne sollen Rheinheimer zufolge in der Sitzung am 30. Oktober vorgestellt werden. Der Ortsbeirat müsse einen Beschluss fassen, um die Vorlage an den Bauausschuss überweisen zu können.