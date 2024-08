Jedes Jahr im Spätsommer startet in den Kaiserslauterer Stadtteilen die Kerwesaison. Wer sagt schon nein zu Fassbier und Weißwurstfrühstück? Auf jeden Fall nicht die Dansenberger, bei denen am vergangenen Wochenende Stimmung herrschte.

Sehr gemischt war das Wetter. Trotzdem tummelten sich einige Leute auf der Dansenberger Kerwe. Wie jedes Jahr hatte Alfons Fröhlich, Inhaber des gleichnamigen Hotel-Restaurants in Dansenberg, das Fest organisiert. Früher noch auf dem Dorfplatz des Stadtteils mit Festzelt, Buden und Essensständen, wird heutzutage auf dem Restaurantparkplatz und im Biergarten gefeiert. „Seit Corona hat sich das so eingebürgert“, erzählt Fröhlich.

Am Freitag ging es los mit dem Fassbieranstich. Mit Schlager- und Volksmusik von „Die Zwei für alle Fälle“ wurde in den Abend hinein gefeiert. Der Samstag verlief ein bisschen ruhiger. Beim Seniorennachmittag – der vom Ortsbeirat organisiert wurde – konnten sich alle Über-70-Jährigen Kaffee und Kuchen schmecken lassen. Mit DJ Gigi Offi ging es abends „ein bisschen später diesmal“ wieder rund – mit „Open End“, berichtet Fröhlich. Was die Besucher-Anzahl angeht: „Da kann man sich nicht beschweren“, zieht er ein Fazit.

Traditionsreicher Sonntag mit zünftigem Frühstück und Kartenspielen

Der Sonntag hatte Tradition zu bieten. Am Morgen startete der Gottesdienst im Biergarten, der trotz Regen ebenfalls gut besucht war. Danach folgten das Weißwurstfrühstück und ein Bauersche-Turnier. „Ich kann das Spiel auch nicht, aber es wird hier im Kaiserslauterer Raum gerne gespielt“, erzählt Fröhlich.

Was in Kaiserslautern nie fehlen darf? Der FCK. So mussten sich Fans nicht zwischen Fußball und Kerwe entscheiden, sondern konnten den Sieg gegen Ulm beim ersten Auswärtsspiel der Saison dank Übertragung im Biergarten live miterleben. Alfons Fröhlich betont mit Blick auf eine erfolgreiche Kerwe: „Dass man jeden Tag Musik hat, ist wichtig.“ So wurde auch am dritten Abend für Unterhaltung gesorgt. Diesmal durch die Gruppe Random Delight. Musikalisch „querbeet“ aufgestellt, musste sie sich aufgrund des Regens aber mit wenigen Besuchern zufriedengeben.

Eine Straußjugend gibt es in Dansenberg schon seit mehreren Jahren nicht mehr, daher ist Fröhlich der Hauptorganisator. Ob er die Aufgabe auch nächstes Jahr übernehmen wird? „So ist der Plan“, meint er.