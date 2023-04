Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im letzten Spiel des Jahres steht für den TuS Dansenberg II in der Handball-Oberliga am Sonntag (18 Uhr) das Rheinhessen-Pfalz-Derby bei der HSG Worms auf dem Programm. Für die Mannschaft von Trainer Sebastian Wächter geht es darum, nach der knappen Niederlage im Spitzenspiel gegen die VTV Mundenheim so schnell wie möglich wieder in die Erfolgsspur zu kommen.

„Wir müssen in Worms nachlegen, wenn wir in der Spitzengruppe bleiben wollen“, stellt Wächter klar. Durch die Niederlage im Spitzenspiel verpasste die Perspektivmannschaft den