Derzeit läuft in Dansenberg ein Pilotprojekt der Stadtbildpflege. Dazu wurden 26 Papierkörbe mit einem QR-Code beklebt. Über diesen Code können Bürger überfüllte und defekte Abfalleimer melden, wie die Stadtverwaltung auf Anfrage mitteilt. Allerdings laufe der Versuch nur langsam an, da er bislang kaum beworben wurde. Bisher sei es meist gelungen, die gemeldeten Abfallbehälter innerhalb von 48 Stunden zu leeren, schildert Andrea Buchloh-Adler, Werkleiterin des Eigenbetriebs Stadtbildpflege. Nach den Ergebnissen im Versuchsgebiet werde entschieden, ob und wo eventuell weitere Abfalleimer gekennzeichnet werden, so die Stadtverwaltung.