„Das muss ein Einbrecher sein“, dachte sich vermutlich der Anrufer, der am Mittwoch die Polizei alarmierte. Beobachtet hatte der Zeuge einen Mann, der durch ein Fenster in ein Mehrfamilienhaus in der Mozartstraße einstieg. Laut Polizei entdeckten die Beamten in der besagten Wohnung auch tatsächlich einen 18-Jährigen. Bei ihm handelte es sich aber nicht um einen Einbrecher, sondern um den Bewohner. Der hatte sich ausgesperrt und war über das Fenster in die eigenen vier Wände eingestiegen.