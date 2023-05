Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wieder alles auf Anfang. Mit Outdoor-Kursen, einem digitalen Buchungssystem und neuen Abstandsregeln hatte Stefan Diemer Ende Mai sein Fun, Sport & Action Fitnessstudio in Hochspeyer wieder geöffnet. Hinter ihm lag ein kräftezehrender Lockdown mit vielen Ungewissheiten. Seit Anfang November sind die Fitnessstudios erneut dicht. Doch Stefan Diemer will sich nicht unterkriegen lassen. Mit neuen Ideen will er seine Kunden und Mitglieder bei Laune halten.

Bereits seit dem ersten Lockdown im Frühjahr begleitet die RHEINPFALZ den Deutschen Meister im Taekwondo bei seinem Fight gegen das Virus. Schon während der ersten Schließung investierte