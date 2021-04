Die Sonne lacht, die Vögel zwitschern: Im Schatten der Laubbäume hatten sich am Montag um die Mittagszeit im kleinen Amphitheater des Schulhofes des St.-Franziskus-Gymnasiums und -Realschule Kollegium, Mitarbeiter und Schwestern für eine Dankfeier versammelt. Die Schule wechselt in die Trägerschaft des Bistums Speyer.

Allein der Abstand zwischen den Masken tragenden Personen hat die Freude leicht getrübt, die über der Dankfeier lag. Dank brachten Kollegium und Mitarbeiter den Ordensschwestern Franziska, Gertrud, Hilke, Manfreda, Mattäa, Sabine, Susanne und Wiltrud entgegen. Anlass war der Übergang der Trägerschaft der Schule vom Orden der Franziskanerinnen an das Bistum Speyer zum neuen Schuljahr. Da eine große Feier zurzeit nicht angesagt ist, dankten Kollegium und Mitarbeiter den Schwestern im kleinen Rahmen.

Gott sei Dank gingen die Schwestern nicht weg, sondern würden die Schule weiterhin begleiten, so Schulleiterin Ursula Vollrath an die Ordensfrauen, die mit Abstand auf den Zuschauerrängen Platz genommen hatten. 113 Jahre hätten sich die Schwestern in Schule und Stadt engagiert. Wenn sie die Schule jetzt in die Trägerschaft des Bistums Speyer legten, könnten sie diese loslassen wie Eltern ihr erwachsenes Kind. Vollrath versicherte, dass sich die Schulgemeinschaft nach Kräften bemühe, den franziskanischen Geist weiterzutragen.

Mit sehr persönlichen Worten dankte Michael Martin, stellvertretender Schulleiter, den Schwestern. Für ihn sei es ganz toll gewesen, eine Lehrerstelle bei den Franziskanerinnen bekommen zu haben. Die Institution sei nicht nur eine Schule, die sich um Kinder kümmere und an der Lehrer nach 40 Jahren in Pension gingen. Da sei das innere Band, mit dem die Schwestern Schülerinnen und Lehrer getragen hätten, die Wertschätzung und die Freundschaft, die sie ihnen entgegengebracht hätten. Martin: „Ich finde es eine Fügung, an der Schule Lehrer zu sein. An der Schule wird Glaube mit Überzeugung gelebt.“ Die Erfahrung hätten auch seine beiden Töchter als Schülerinnen bei den Franziskanerinnen gemacht.

Ebenfalls persönliche Worte fand Katja Kohlmeyer-Gehm, die Rektorin der Realschule. Die Protestantin erinnerte an ihre eigene Schulzeit bei den Franziskanerinnen, an Gottesdienste und die franziskanische Spiritualität, die sie zu einem Theologiestudium bewogen habe. Sie betonte die besondere Atmosphäre im Haus und die Intention der Schwestern, aus ihren Schülerinnen keine braven Mädchen, sondern mutige Frauen machen zu wollen. An der Schule könne sich jeder willkommen fühlen, erinnerte sie an Grußkärtchen und brennende Kerzen. „Ich bin froh und dankbar für all dies und dass die Schwestern bleiben werden“, sagte Kohlmeyer-Gehm.

Heike Guhmann, stellvertretende Konrektorin, buchstabierte den Namen Franziskus und ordnete den Buchstaben eine der Schule adäquate Bedeutung zu. So stehe „F“ für Franziskus und das Familiäre, das die Schwestern vorgelebt hätten. „R“ für Respekt, den die Schwestern Schülern und Lehrern gezollt hätten und der Buchstabe „N“ für die Nächstenliebe und das soziale Engagement, das den Schwestern wichtig sei. „Sie waren für Schüler und uns Lehrer kleine Superhelden“ versicherte Guhmann, die franziskanischen Werte weiterzutragen.

Christian Kolb von der Mitarbeitervertretung (MAV) bescheinigte den Ordensfrauen, im Geiste von Franziskus Schülerinnen erzogen und gehandelt zu haben. Sie hätten ihnen immer Achtung und Wertschätzung entgegengebracht. Barbara Zoller von der MAV überreichte einen mit persönlichen Erinnerungen von Lehrern, Schülern und Ehemaligen kunstvoll gefüllten Band mit Dankesworten und Bildern.

Musikalisch glänzte das Kollegium mit der Ouvertüre des Franziskus-Oratorium von Hanno Haag und einer klangvoll und bildhaft vorgetragenen Interpretation des Sonnengesangs, einem Gebet, das Franz von Assisi im 13. Jahrhundert verfasste. Begonnen hat die Dankfeier für die Schwestern mit einem Geburtstagsständchen für Schwester Wiltrud, der Vorgängerin von Schulleiterin Ursula Vollrath. Sie wurde auf den Tag genau 62. Da das Mitsingen noch verboten war, summten die Anwesenden die von einem Bläserensemble vorgetragene Geburtstagsmelodie.