Wer gibt, dem wird gegeben. Es ist ein biblisches Wort. Ich hoffe, dass alle Menschen, die in diesem Jahr die 24. RHEINPFALZ-Weihnachtsspendenaktion zugunsten der Altenhilfe „alt - arm - allein“ so reichlich bedacht haben, davon profitieren. Ich wünsche mir, dass diese die gleiche Seelenfreunde erfahren wie die älteren, bedürftigen und allein stehenden Menschen in Stadt und Kreis, für die diese Unterstützung gedacht ist.

Es ist ein großes Füllhorn über der Kaiserslauterer Altenhilfe, die von der RHEINPFALZ, der Apostelkirche und der Marienkirche seit dem Jahr 1997 getragen wird, ausgeschüttet worden. 382.129,35 Euro sind das Ergebnis zum Jahresende, resultierend aus 4744 Einzelspenden. Damit wird der bisherige Spendenrekord aus dem Jahr 2019/2020 bislang um 49.183,72 Euro beziehungsweise 548 Spendenzahlungen übertroffen. Ein stolzes, ein großartiges Ergebnis, eine hervorragende Grundlage für die weitere Arbeit von „alt - arm - allein“.

Das Ergebnis ist im Corona-Jahr ein bemerkenswertes Zeichen. Es steht für den Wunsch und den Willen, in einer für die Menschheit so außergewöhnlichen Zeit solidarisch zusammenzustehen. Solidarisch mit Mitbürgern, die alt, arm und allein in der Gesellschaft sind. Diese Einstellung verdient höchsten Respekt.

Ich danke Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, für diese generöse Unterstützung für unsere Altenhilfe. Großzügigkeit und Freigiebigkeit wiegen in der Krise doppelt. Das Ergebnis ist ein Beweis der Mitmenschlichkeit Frauen und Männern gegenüber in unserer direkten Nachbarschaft, deren Lebensweg nicht so erfolgreich verlaufen ist.

„alt - arm - allein“ werde sich als Erfinder und Gründer weiter engagiert verbunden bleiben, auch wenn ich mit dem heutigen Tag als Redaktionsleiter der Pfälzischen Volkszeitung von Bord gehe. Das Ergebnis bestärkt mich in dem Gefühl, als Journalist für eine Gesellschaft tätig gewesen zu sein, für die Humanitas kein Fremdwort ist.

Ich verneige mich vor Ihnen und sage an dieser Stelle danke, für Lob und Kritik als Journalist und für Unterstützung einer Altenhilfe, die aus der Stadt- und Kreisgesellschaft Kaiserslautern nicht mehr wegzudenken ist, und zwar dank Ihnen, liebe Leserinnen und Leser.