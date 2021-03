Der Alarm eines Rauchmelders weckte die schlafenden Bewohner eines Hauses in Mehlingen am frühen Sonntagmorgen. Auslöser des Alarmsignals war eine starke Rauchentwicklung, die von der Heizungsanlage ausging und in die Wohnung drang, berichtet die Polizei. Wie sich herausstellte, war es im Brennraum der Pelletheizung sowie im dazugehörigen Pelletlager zu einem Brand gekommen. Dank des Rauchmelders wurden die vier Hausbewohner darauf aufmerksam und konnten die Feuerwehr verständigen. Diese löschte Brennraum sowie Pelletlager und brachte die Brandrückstände ins Freie. Anschließend wurde das Wohngebäude belüftet. Ein Gebäudeschaden ist nach ersten Überprüfungen nicht entstanden.