Für die Unterstützung beim Aufbau und Betrieb des gemeinsam von Stadt und Kreis getragenen Landesimpfzentrums dankten Landrat Ralf Leßmeister und Bürgermeisterin Beate Kimmel den Kaiserslauterer Unternehmen Opel und Ikea.

Als Anfang November 2020 die Suche nach einem Standort für ein Impfzentrum begann, habe „ein großzügiges Angebot der Firma Opel recht schnell eine ansonsten vermutlich recht langwierige Standortsuche“ abgekürzt, so Stadt und Kreis in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Die vorübergehend nicht genutzte Werkshalle habe mit vereinten Kräften eingerichtet werden können. Am 7. Januar 2021 starteten die Impfungen. Ikea habe Parkmöglichkeiten zur Verfügung gestellt und mit Pflanzendekoration für eine angenehme Atmosphäre in den Räumen gesorgt.

Landesimpfkoordinator Daniel Stich sagte im Sitzungssaal der Kreisverwaltung, dass es landesweit einmalig gewesen sei, dass zwei Firmen zwei kommunale Träger bei der Einrichtung eines gemeinsamen Landesimpfzentrums unterstützt haben. Bis zur endgültigen Schließung am 24. Mai waren drei Impfstraßen im Einsatz, insgesamt erfolgten über den gesamten Zeitraum hinweg gut 180.000 Impfungen. Die Impfkoordinatoren Tobias Metzger (Landkreis) und Thomas Strottner sowie Peter Krietemeyer (Stadt) wurden von einem Team aus über 300 Mitarbeitern in den verschiedenen Bereichen (Leitung, Verwaltung, Apotheke, Ärzteschaft, Medizinische Fachangestellte, Sicherheitsdienst, Reinigung, Hausmeister) unterstützt. Das neue Impfzentrum des Landkreises befindet sich seit August in der Bahnstraße in Landstuhl in der ehemaligen Polizeiinspektion.