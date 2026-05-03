Daniel Schröder weiß, was er will. Kaum hatte der ehemalige Schüler des Burggymnasiums sein Abi in der Tasche, stand er heimatnah vorm Kasernentor. Als Soldat auf Zeit hat er sich mit weiteren 50 Einsteigern für 15 Monate verpflichtet. „Es gefällt mir sehr gut“, zieht er nach vier Wochen erste Bilanz. Politik, Sicherheit und speziell Verteidigungspolitik haben ihn bereits während der Schulzeit interessiert. Während Klassenkameraden seine Entscheidung, zum Bund zu gehen, mit geteilter Meinung aufgenommen haben, habe seine Freundin ihr Okay gegeben. Mit seinem Sold von monatlich 2300 Euro netto kann er gut leben.

Daniel Schröder, der mit 870 von 900 Punkten ein glänzendes Abitur hingelegt hat, lässt nichts aufs Burggymnasium kommen. Bereits der Infotag, den er anfangs zusammen mit seinen Eltern besucht hat, hat ihn angesprochen. „Ich habe mich an der Burg sehr wohlgefühlt.“ Begeistert hat ihn Französisch bilingual. Nicht zuletzt der Sprache wegen hat er mit seinen Eltern gerne Urlaube in der Bretagne und der Normandie verbracht. Neben Französisch gehörten Sozialkunde und Mathematik zu seinen Leistungsfächern. Die Lehrer seien in Ordnung gewesen. Sein Physiklehrer habe ihn bei der Vorbereitung für die Teilnahme an „Jugend forscht“ sehr unterstützt. In der Redaktion der Schülerzeitung hat er sich eingebracht und diese zuletzt als Chefredakteur geleitet. Politisch interessiert, saß Daniel Schröder im Jugendparlament der Stadt. Stark gemacht hat er sich dort für die inzwischen errichtete Skateanlage neben dem Albert-Schweitzer-Gymnasium und für die Beibehaltung der Nachtbusse.

Für die Zeit nach der Bundeswehr schwebt dem 19-Jährigen ein Doppelbachelor in Politikwissenschaft vor. Für den Studiengang „Science Po“ beabsichtigt er, die Universitäten in Nancy und Berlin zu besuchen. Bereits während seiner Schulzeit hat Schröder an Weiterbildungen bei „young leaders“ teilgenommen, eine Einrichtung, deren Bildungsveranstaltungen sich an junge Menschen richtet, die sich ehrenamtlich für andere engagieren. Die Zukunft Deutschlands hänge von der ökonomischen Stärke ab, verweist er auf den demografischen Wandel, die Verschuldung und den Umbau der Sozialsysteme. Auch dürfe sich Deutschland nicht auf der internationalen Bühne rumschubsen lassen.