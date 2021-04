Fußball-Profi beim 1. FC Kaiserslautern. Dieses Ziel hat Daniel Meisenheimer in seiner Jugend vor Augen. Obgleich seine Karriere vielversprechend beginnt, erreicht er es aber nicht. In den vielen Jahren als Fußballer hat der heutige Trainer des Verbandsligisten SV Steinwenden aber eine Menge erlebt und erreicht.

Angefangen hat Daniel Meisenheimers Fußballkarriere in seinem Heimatort beim SV Mehlbach. „Mich hat dann ein Trainer vom FCK gefragt, ob ich zu ihnen kommen wolle. Ich war absoluter Lautern-Fan und bin natürlich hingewechselt“, erzählt der 31-Jährige, der damals noch in der E-Jugend spielte. Bis zur U19 spielte er bei den Roten Teufeln. Mit den späteren Profis Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt), Alexander Esswein (SV Sandhausen), Marcel Correia (SC Paderborn) und Denis Linsmayer (SV Sandhausen) spielte er in einem Jahrgang. In der U19 spielend, qualifizierte er sich mit dem FCK einmal für die Bundesliga-Endrunde. Meisenheimer kam auf insgesamt 50 Einsätze in der deutschen Nachwuchs-Eliteklasse. Im Halbfinale um die deutsche Meisterschaft hieß der Gegner dann Bayer Leverkusen. „In Leverkusen haben wir vor 4500 Zuschauern gespielt“, erinnert sich Meisenheimer und weist auch auf die personelle Besetzung der Bayer-Elf hin. Mit Marcel Risse, Deniz Naki und Richard Sukuta-Pasu spielten später erfolgreiche Kicker in der Nachwuchself der Leverkusener.

„Wir haben dann auch mal im DFB-Pokal gegen 1860 München gespielt, hatten zuvor gegen Cottbus gewonnen. Da bist du in der Jugend wegen einem Spiel auch mal nach Cottbus gefahren. Das waren schon Highlights“, sagt der Familienvater und betont, dass er in der Jugend stets Stammspieler gewesen sei.

Wechsel zur Borussia

Nach einer kurzen Zeit bei den FCK-Amateuren folgte dann der Wechsel zu Borussia Neunkirchen. „Ich war etwas ungeduldig. Ich wollte immer spielen. Im Nachhinein war das ein Fehler, glaube ich“, fügt Meisenheimer, der in Ramstein-Miesenbach wohnt, an. „Ich wollte damals Profi werden. Ich hatte es danach in Elversberg noch einmal versucht. Ein Jahr habe ich bei den Profis mittrainiert. Habe aber dann gemerkt, dass es nichts bringt“, erklärt er.

So wechselte Meisenheimer zur Saison 2010/2011 zum SVN Zweibrücken. Viereinhalb Jahre trainierte er unter dem emotionalen Peter Rubeck. „Ich musste mich schon an den Trainer gewöhnen. Aber das hat dann gut gepasst“, sagt der Innenverteidiger, der in dieser Zeit auch Angebote aus Worms und Pirmasens vorliegen hatte. Beim SVN spielte er auch in der Regionalliga. „Das war ein riesiges Jahr. Da hattest du besondere Spiele. Wir haben in Offenbach vor über 4000 Zuschauern gespielt, in Mainz oder beim FSV Frankfurt. Da wurden auch mal richtig starke Spieler eingewechselt“, verweist der heutige Trainer des SV Steinwenden auf Kevin Stöger, der in einer Partie gegen den 1. FC Kaiserslautern II eingewechselt wurde. „Bei einem wie Stöger hast du dann gemerkt, dass schon noch Luft nach oben ist“, sagt Meisenheimer lachend.

Karriere-Höhepunkt gegen Mainz

Seinen Karriere-Höhepunkt erlebte Meisenheimer im DFB-Pokalspiel des SVN gegen den FSV Mainz, das nach Verlängerung mit 1:2 verloren ging. Ein halbes Jahr zu lang sei er dann, so Meisenheimer, beim SVN Zweibrücken geblieben. Ein Wechsel zum FK Pirmasens, mit dem Meisenheimer immer wieder anbändelte, kam nicht zustande. „Der Verein war dann insolvent. Zu diesem Zeitpunkt hätte ich wechseln sollen“, meint der Physiotherapeut mit eigener Praxis in Ramstein. Alternativen fehlten, sodass er zum SV Hermersberg wechselte, wo er zuerst als Spieler, später als Trainerduo mit Martin Gries zusammen wirkte. „Ich habe dann gemerkt, dass ich mich auf die Kombination Trainer und Beruf konzentrieren wollte. Das ließ sich auch mit der Physio-Ausbildung gut kombinieren.“

Angebot vom SV Steinwenden

Es folgte der Wechsel zum TuS Landstuhl, wo er dreieinhalb Jahre als Spielertrainer arbeitete, mit dem Klub in die Bezirksliga aufstieg. „Das hat damals gut gepasst mit dem Job. Ich wusste, dass ich mich selbstständig machen will“, erklärt er. Bereits während der Saison 2019/2020 hatte er angekündigt, dass er seinen Vertrag beim TuS nicht mehr verlängern wollte, und bekam dann kurzfristig, kurz vor der Winterpause, das Angebot des SV Steinwenden. „Ich habe in Steinwenden verlängert“, fügt Meisenheimer an, der es als Herausforderung ansieht, eine Mannschaft in der Verbandsliga zu trainieren. „Ein Jahr und nur zehn Pflichtspiele sind schon ein bisschen wenig“, meint er lachend und verweist auf ein pandemiebedingt schweres Jahr als Sportler, das beruflich jedoch erfolgreich war.

„Ich habe am 1. Januar 2020 eine Praxis übernommen.“ In ebendieser ist er federführend als Physio tätig, hat jedoch auch ein kleines Fitnessstudio installiert, in dem er Patienten beim Sport anleitet. „Ich würde auch gerne Sportler betreuen“, sagt Meisenheimer. Kein Ziel von ihm sei es jedoch, dass er eine Mannschaft als Physiotherapeut betreut. „Das ist ein riesiger Aufwand. Das würde sich für mich nicht lohnen.“ Sportler sei für ihn aber ein dehnbarer Begriff, denn seiner Ansicht nach sei es für 80-Jährige genauso wichtig, Sport zu treiben, wie für junge Leute. Sportlich stellt er sich derzeit noch die Frage, ob er später einmal höherklassig trainieren will. „Das muss dann beruflich und sportlich einfach passen.“

