Daniel Kalepky verlässt den TuS Hohenecken und wird in der kommenden Saison für den TuS Altleiningen in der Fußball-Landesliga Ost spielen. Damit verliert der in der Landesliga West spielende Tabellenführer Hohenecken seinen Abwehrchef.

Der 29 Jahre alte Innenverteidiger kam zu Beginn der Spielzeit 2016/17 vom TuS Rüssingen zum TuS Hohenecken. In der Mitte März wegen der Corona-Pandemie unterbrochenen und de facto beendeten Saison 2019/20 bestritt er 16 Spiele für den TuSH.

Ebenfalls zum TuS Altleiningen wechselt vom Landesligisten SV Rodenbach der Torhüter Dominic Schmidt (22). Erfreut zeigte sich Michael Wolter, der Trainer des TuS Altleiningen, über die Neuverpflichtungen. „Wir können die beiden gut gebrauchen“, so Wolter, der noch zu Beginn der Saison 2019/20 den Landesligisten VfR Kaiserslautern trainierte, dann aber während der Runde entlassen wurde (wir berichteten).