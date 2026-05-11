Daniel Gundall wird von seiner Leidenschaft für den Sport geprägt. Doch es gab auch eine Phase, in der der Druck für den Enkenbacher zu groß wurde und er die Reißleine zog.

Leichtathletik, Radfahren, Klettern − Daniel Gundall ist schon immer sportlich unterwegs. Sein Weg zu einem erfolgreichen Ironman führt ihn vom Fitnessstudio zu Hyrox-Weltmeisterschaften. Er braucht den Wettkampf.

Er fing mit dem Radfahren an. Es hat Daniel Gundall (26 Jahre, aus Enkenbach) „schon immer Spaß gemacht und gelegen“. Noch in seiner Schulzeit auf dem Heinrich-Heine-Gymnasium wurde er 2015 Deutscher Meister im Mannschaftszeitfahren der U17. Damals mit Niklas Märkl, dem heutigen Radprofi. Märkl tritt dieses Jahr bei der Tour de France an und wird von seinem ehemaligen Teamkollegen gelobt. „Allein dort mitzufahren, ist ja ein Riesenerlebnis“, meint Gundall.

Nach seinem Abitur hörte Gundall mit dem Leistungsradfahren auf, konzentrierte sich auf den Beruf und arbeitet jetzt bei der Polizei.

Sport als Konstante im Leben

Der Sport ist jedoch weiterhin eine Konstante in seinem Leben. Er meldet sich 2023 spontan in Frankfurt bei einem Hyrox-Wettbewerb an. Die Kombination aus Laufen und Kraftübungen fasziniert ihn.

Bei seinem ersten Wettkampf habe er fast „gar keine Ahnung gehabt und kaum die Stationen trainiert“, gibt er zu. Trotzdem bleibt Hyrox bei ihm hängen.

Bei der WM in Nizza

Er trifft ein Jahr später Tobias Kiefer im Fitnessstudio. Sie werden schnell Freunde durch die geteilte Leidenschaft für Hyrox und beginnen gemeinsam im „Double“ bei Wettkämpfen anzutreten. Sie qualifizieren sich nach den Weltmeisterschaften in Nizza auch für die WM in Chicago. Es ist vermutlich das Highlight in ihrer noch sehr jungen Hyrox-Karriere. Doch nach den Weltmeisterschaften ist für Gundall Schluss mit dem Hyrox. Für ihn ist es am Ende „zu viel Druck und ein falsches Verhältnis zum Sport. Bei der Vorbereitung für die WM habe ich nichts anderes gemacht als zu trainieren, auf der Couch zu liegen und zu essen.“ Denn er will im Wettkampf abliefern, weil er auch die Verantwortung für seinen Hyrox-Partner spürte, das Gefühl hat, „ich muss trainieren, um mitzuhalten, stärker zu werden“. Am Ende macht er es nicht mehr für sich selbst. Gundall zieht komplett die Reißleine. Distanz und weniger Druck verbessern sein Verhältnis zum Sport.

Ironman in Venedig

Nach dem Aus mit dem Hyrox realisiert Gundall, dass ihm etwas fehlt. Mit einem Freund, Dennis Pickert (28 Jahre, aus Niederauerbach), sucht er gemeinsam eine neue „sportliche Herausforderung“. Sie landen beim Triathlon, ein „Ironman“ wird in den Raum geworfen. Aber nur ein halber, für den Anfang. Gemeinsam melden sie sich für den Ironman 70.3 in Venice-Jesolo am 4. Mai an.

Die Kombination aus Radfahren, Laufen und Schwimmen ist etwas ganz Neues für Gundall. Als das Training im Oktober beginnt, begegnet er schnell seiner Herausforderung: dem Schwimmen. „Ich konnte keine 100 Meter am Stück kraulen“, erzählt er. Der Weg zu den 1,9 Kilometern, die er im Wettkampf zurücklegen muss, ist weit entfernt. Ein Kurs bringt ihm die neue Disziplin näher. Als im Frühjahr dann die Koppeleinheiten beginnen, wird es immer härter.

Am 30. April geht es nach Venedig. Am ersten Tag probieren die beiden die neuen Neoprenanzüge aus und schmecken das erste Mal offenes Wasser. Alles funktioniert „mehr oder weniger“.

Daniel Gundall macht Tempo

Sonntag, 8 Uhr, geht es los. Beim Schwimmen heißt es für Gundall „einfach nur Überleben, alles andere kommt dann“. Nach knapp 41 Minuten schafft er es weiter aufs Fahrrad – Heimspiel für Gundall. Er holt seinen Freund ein und macht ordentlich Tempo. Als er absteigt, merkt er, „die Beine sind jetzt langsam schwer“.

Zum Schluss kommt noch ein Halbmarathon. „Das krieg’ ich jetzt auch noch irgendwie rum“, sagt er sich. Die letzten sieben Kilometer beim Laufen genießt er, tausende Zuschauer feuern ihn an. Der 26-Jährige schafft es über den roten Teppich durch den „Ironmanbogen“ und plötzlich fällt alles von ihm ab. Er spürt einfach nur Erleichterung und realisiert, dass er es geschafft hat. Er hat einen halben Ironman gefinisht, mit 4:48:56 Stunde sogar sein Ziel von unter fünf Stunden erreicht. „Direkt danach habe ich Tränen in die Augen bekommen.“

Schmunzelnd erzählt er von der Medaille, die es in Kombination mit einem sehr „teuren Rucksack für die 600 Euro Anmeldegebühr“ gibt. Am Ende war es einfach „eine coole Erfahrung“ für ihn und seinen Kumpel.

Und jetzt? Daniel Gundall braucht immer eine Challenge. „Ich will an meine Grenzen gehen und gucken, wo die liegen.“ Der Gutenberg-Marathon in Mainz, den er mitnimmt, sei keine Challenge, beim FCK-Triathlon will er einfach starten, auch wenn das nicht seine Disziplin sei. „Ein ganzer Ironman reizt mich da schon eher.“