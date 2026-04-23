Daniel Graf ist „Lautrer durch und durch“, trug lange das FCK-Trikot. Bei Eintracht Braunschweig erlebte er seine „schönste Zeit als Spieler“. Wem drückt er die Daumen?

Daniel Graf kann beim Gastspiel von Eintracht Braunschweig beim 1. FC Kaiserslautern in der Zweiten Fußball-Bundesliga (Anpfiff: Freitag, 18.30 Uhr, Fritz-Walter-Stadion) nicht mit dabei sein. Der Trainer des Verbandsligisten SV Morlautern ist selbst im Einsatz, seine Schützlinge treten am Freitagabend bei der SG Hüffelsheim an.

Es ist ein besonderes Duell für den 48 Jahre alten Ex-Profi Daniel Graf. Lange Jahre, „von der F-Jugend bis zu den Profis“, trug er das Trikot der Roten Teufel, absolvierte auch zwei Einsätze in der Bundesliga. Knapp vier Jahre lang spielte er in den Nuller Jahren im Dress der Eintracht aus Braunschweig. „Es war meine schönste Zeit als Spieler“, bekennt er im Gespräch mit der RHEINPFALZ.

Auch wenn, das schiebt er hinterher, seine Zeit als Profi nach mehreren schweren Verletzungen in Braunschweig ihr Ende fand. „Ich bin ab und zu noch mal oben, ich bin gerne dort, es ist eine schöne Stadt, fußballbegeistert auch, und der Kontakt ist nie ganz abgerissen.“ In der Saison 2004/05 gelang der Eintracht der Aufstieg in die Zweite Bundesliga. Graf hatte als Kapitän der Mannschaft mit 13 Toren einen gehörigen Anteil am Erfolg. „Der Verein ist sympathisch und hat Tradition“, sagt Graf, zwei Kriterien, die ihm damals seinen Wechsel zur Eintracht auch leicht machten. „Ich habe das nie bereut.“

Nachbar in Braunschweig: Torsten Lieberknecht

Zur Aufstiegsmannschaft gehörte auch ein gewisser Torsten Lieberknecht. „Wir waren damals Nachbarn, hatten eine Fahrgemeinschaft. Wir hatten viel Spaß zusammen“, blickt Graf gut 20 Jahre zurück. Lediglich die Sprache in Niedersachsen – „das mit dem perfekten Hochdeutsch war für uns Pfälzer schon etwas schwierig“ – war ein wenig gewöhnungsbedürftig.

Heute steht Lieberknecht als Trainer an der Seitenlinie der Roten Teufel. „Vielleicht hat ihm in dieser Saison das Quäntchen Glück gefehlt.“ Ein paar Punkte mehr, und aus einer ordentlichen hätte eine sehr gute Spielzeit werden können. Graf, der nach der Saison als Trainer des SV Morlautern aufhört, wünscht sich für seinen alten Fußball-Kameraden etwas mehr „Geduld und Vertrauen“: „Er hat bewiesen, dass er es kann“, sagt Graf und verweist auf die Stationen Darmstadt und eben Braunschweig. Mit beiden Vereinen stieg Lieberknecht schlussendlich in die höchste deutsche Spielklasse auf. „Er gibt dem FCK ein Gesicht und in der nächsten Saison wird er noch mal angreifen mit seiner Mannschaft.“

„Für Braunschweig geht es um alles“

Wie geht es aus? Am Freitag? Graf zögert ein wenig. Für die Eintracht, die noch mitten im Abstiegskampf steckt, gehe es „um alles“. Braunschweig liegt derzeit auf dem 16. Tabellenplatz (31 Punkte) bei noch vier ausstehenden Spielen. Der FCK dagegen könne die Saison auslaufen lassen, noch ein paar Erkenntnisse sammeln für die kommende Spielzeit. „Für mich gehört die Eintracht in die Zweite Liga.“ Wenn die Eintracht dafür die Punkte gegen Kaiserslautern nicht braucht, wäre das doppelt gut, gibt sich Graf diplomatisch.

Beim Aufeinandertreffen in der Vorrunde der beiden Clubs, war Graf im Stadion, sah Ende November eine 0:2-Niederlage der Roten Teufel gegen Braunschweig. Der bekennende FCK-Fan – „Das war ich schon immer und werde ich auch immer sein“ – sah allerdings, wie er berichtet, eine „mit Leidenschaft und Tempo“ zu Werke gehende Eintracht-Mannschaft, weshalb er die Niederlage seines Herzensclubs verschmerzen konnte. „Die Eintracht hatte sich den Sieg echt verdient, muss ich sagen.“

Vielleicht ist es – aus FCK-Sicht – ganz gut, wenn Daniel Graf am Freitag nicht im Fritz-Walter-Stadion sein kann. Wie es schlussendlich ausgeht, wird er auf jeden Fall schnellstmöglich erfahren.

Unser Autor

Andreas Sebald ist Fan der Roten Teufel und besucht seit den Tagen, als Trainer Sepp Stabel im Frühjahr 1988 den FCK vorm Abstieg in die Zweite Liga bewahrte, regelmäßig Spiele im Fritz-Walter-Stadion.