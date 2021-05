Die künstlerische Laufbahn von Bariton Daniel Böhm begann in seinen Kindertagen am Mannheimer Nationaltheater als Chorsänger. Seit mittlerweile 18 Jahren gehört er zum festen Ensemble des Kaiserslauterer Pfalztheaters, wo ihn ein facettenreiches Können zu einem Joker macht.

Der 1970 geborene Mannheimer Daniel Böhm erlebte in seiner Kinderchor–Zeit beim Mannheimer Nationaltheater eine Initialzündung: Diese weckte schlagartig seine spätere Leidenschaft für Bühne und Musiktheater und so nahm er begleitend zu seiner Schulzeit mit Abiturabschluss Klavier– und Gesangsunterricht. Schon damals fiel er als Bundespreisträger im Wettbewerb „Jugend musiziert“ auf und dadurch motiviert setzte er diesen Musikunterricht auch im anschließenden Germanistik- und Italianistik–Studium fort. Längst war er dank der „goldenen Mannheimer Jahre“, wie er diese Zeit aus seiner heutigen Sicht bezeichnet, vom Opernvirus infiziert, was vor allem an den glanzvollen Solisten lag, die von Mannheim ausgehend Weltkarriere machten.

Übers Mainzer Konservatorium kam er als Gaststudent in die Opernschule des dortigen Staatstheaters. Kometenhaft gelang dann der Aufstieg über das Opernstudio Düsseldorf als er Anfang der 2000er Jahre die Schwelle zwischen Studium und Podium überschritt und dort drei Jahre lang sein eigentliches Sujet und Genre entdeckte und ausbaute. Die Rede ist von Buffo–Opern mit Rollen zwischen Schauspiel, Komödie, Galanterie, Clownerie und Maskenspiel: Inmitten von Intrigen, Ränkespielen, Irrungen und Wirrungen und dabei wie ein Spielball hin– und hergetrieben von Leidenschaften und gesellschaftlichen Kräften und Triebfedern fand er eine Nische für sich und die passenden Paraderollen.

Mit Vogelfänger Papageno gelang der Durchbruch

Nach Düsseldorf kam er 2001, dann für zwei Spielzeiten nach Regensburg, wo sich sein Lebensweg mit Urs Häberli als damaligem Chefdisponent und heutigem Pfalztheater–Intendant kreuzte und auch dessen Vorgänger Johannes Reitmeier als Gastregisseur auf ihn aufmerksam wurde. Häberli und Reitmeier wechselten ein Jahr früher als Böhm ans Pfalztheater und luden den aufstrebenden Bariton in die Pfalz zum Vorsingen ein. Sein Papageno aus Mozarts „Zauberflöte“ verhalf ihm sofort zum Durchbruch und es wurde eine seiner Paraderollen: Zwischen Koketterie und scheinbarer Unbeholfenheit, zwischen Berechnung und gespielter kindlicher Naivität angelegt, wurde diese Rolle in der Opernwelt neu bewertet als eine Art Schlüsselrolle für dieses Genre überhaupt.

Zum beruflichen Werdegang von Bühnensolisten gehört die Unsicherheit: Kettenverträge, befristete Verträge und solche, die sich nur auf bestimmte Projekte beziehen, münden selten in Fest- und Daueranstellungen. Die heutige Sicherheit nach Festanstellung seit 2003 beim Pfalztheater musste sich Böhm erarbeiten: Er schaffte den Spagat zwischen den Buffo–Rollen und Kinder- und Schultheaterstücken genauso überzeugend wie den Wechsel vom Liebhaber zur Vaterfigur. Er verkörperte den tollpatschigen Tölpel genauso überzeugend wie Charakterrollen zwischen charmant und larmoyant. Sogar die klassischen Bösewichte sind in seiner Vita vertreten.

Im Klassenzimmer und auf Bühnen zuhause

Böhm liebt besonders den hautnahen Publikumskontakt, etwa bei Einpersonen– und Klassenzimmerstücken. Dabei lässt er sich nicht aus der Ruhe bringen, wenn ihm Schüler die Schau stehlen wollen: Die bezieht er spontan mit ein. Beim Theaterfest ziert er sich nicht, Rundgänge und Gesangskurse anzubieten, er moderiert und probt spontan mit Besucherchören oder präsentiert sich im Musikcafé. In klassischen Liederabenden weicht die ansteckende Spielfreude einer ungeahnten Ausdruckstiefe und in seiner Funktion als Personalrat über acht Jahre, vier davon im Vorstand, entdeckt man bei ihm Fähigkeiten eines Mediators.

Ein Kulturmanagement–Studium vor Corona in Wochenendseminaren absolviert und sein Innenblick als Personalrat ließen ihn für das geplante Interimsdirektorium in Gestalt einer Führungsmannschaft prädestiniert erscheinen. Gastengagements führten ihn zurück zum Nationaltheater Mannheim, zur Oper Brüssel und zu vielen regionalen Theatern sowie den Ettlinger Schloss-Festspielen. 2003 war er Bayreuth–Stipendiat und beim Pfalztheater deckte er in vielen Rollen die Gattungen Oper, Operette und Musical ab. „Das nimmt mich immer sehr emotional mit“, bekennt der Bariton und nennt eine seiner Lieblingsrollen, den Musiker Schaunard aus Puccinis „La Bohème“.