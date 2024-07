Wenn in Wuppertal in der historischen Stadthalle die Musik in all in ihren Facetten erklingt, vom schnellen Rock’n Roll bis zum langsamen Walzer alles zu hören ist, dann findet die DanceComp, ein Tanzturnier der Superlative, statt.

In diesem Jahr öffnete sich der große Saal für die Tänzer bereits zum 19. Mal. Über 2000 Startmeldungen aus über 20 Nationen lagen vor. 18 internationale Turniere mit den besten Amateurpaaren der Welt wollten genauso bewältigt werden wie 69 offene DTV Turniere, mit nicht minder exklusiv guter Besetzung. Und mittendrin vier Hauptgruppentanzpaare vom TC Rot-Weiß Kaiserslautern, die nicht nur Spaß hatten, sondern in Teilnehmerfeldern von bis zu über 100 Paaren in einzelnen Turnieren gut zu überzeugen wussten.

Auf dem Wuppertaler Parkett unterwegs waren die Standard-Tanzpaare Sullivan Sadzik/Laura Mayer (IID, Platz 4; D, Platz 8) und Adrian Mayer/Emily Wieser (D, Platz 40) sowie die Latein-Tanzpaare Eric Schumak/Marissa Theisinger (B, Platz 30) und nochmals das Tanzpaar Sullivan Sadzik/Laura Mayer (D, Platz 26).

Rot-Weiß-Paar auch in der Kategorie „World Open“

Bei den Lateinern war zudem das A-Klasse-Tanzpaar Yehor Boiko/Diana Banciu mit dabei, das im offenen DTV-Turnier Platz 13 erreichte. Das TC-Rot-Weiß-Tanzpaar durfte auch bei den internationalen Turnieren starten und tanzte sich vor bis auf Platz 26.

Die beiden waren selbst in der Kategorie „World Open“ dabei, stellten sich der Konkurrenz vieler Weltklasse-Amateurtanzpaaren, die auch bei Weltmeisterschaften aufs Parkett gehen. Mit Platz 63 von insgesamt 109 Paaren lieferte das TC Rot-Weiß-Paar, das noch nicht allzu lange gemeinsam auf Turniere fährt, eine großartige Leistung ab.