Ein Hauptmerkmal des Theaterbetriebs ist seine offene Internationalität. Allein am Pfalztheater Kaiserslautern haben überregionale Ausschreibungen in den künstlerischen Fächern bei rund 300 Beschäftigten über 30 Nationen angezogen. Aber es gibt auch „Eigengewächse“ des Hauses, die in der Region verwurzelt. Der Veranstaltungstechniker Daniel Heymann stammt aus Katzweiler.

Neben dem Kommen und Gehen der Nationen läuft die betriebliche Rotation und Fluktuation, außerdem wechseln mit Intendanten und Spartenleitern regelmäßig auch