Für die Tennisdamen 40 des TC Caesarpark sieht die Halbzeitbilanz in der Südwest-Liga alles andere als rosig aus. Das Team trat bisher dreimal an und zog dreimal den Kürzeren. Damit steht es am Samstag (13 Uhr ) zu Hause gegen den TC Hainstadt unter starkem Druck.

Gegen den Tabellendritten aus Hessen bestreiten die Caesarpark-Damen die erste der drei noch verbleibenden Saisonpartien, in denen sie den Abstieg noch verhindern wollen. Aber sie bekommen es am Samstag