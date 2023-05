Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Tennisdamen des Park TC Siegelbach bleiben auf Erfolgskurs in der Pfalzliga. Zwar besiegten sie am Sonntag den TC WR Speyer II nicht mit 9:0 wie in den vorangegangenen Spielen Herxheim und Deidesheim, ihr Sieg fiel aber mit 7:2 recht deutlich aus. Damit stehen sie nach drei Spieltagen weiterhin mit makelloser Bilanz an der Tabellenspitze.

Für die Damen des Park TC Siegelbach lief es in diesem Mannschaftskampf von Anfang an gut. Emily Lascheck traf auf Janina Haitz und zeigte sich sogleich als die überlegene Spielerin. Gegen ihr variantenreiches