Nichts zu holen gab es am Samstag für die Regionalliga-Damen des 1. FC Kaiserslautern. Die Mannschaft von Trainer Max Middleton war beim BC Marburg II absolut chancenlos und unterlag mit 25:83 (13:45).

Bereits im ersten Viertel zeichnete sich ab, wohin die Reise gehen sollte. Die Zweitvertretung des Erstligisten war den Rot-Weißen in allen Belangen überlegen, warf schnell einen zweistelligen Vorsprung raus und zog nach zehn Minuten auf 25:8 davon. Bitter aus Sicht der Gäste: Mit acht erzielten Punkten sollte der erste Abschnitt aus ihrer Sicht noch der beste gewesen sein. Im zweiten Viertel erzielten die Westpfälzerinnen fünf Punkte, im dritten und letzten Viertel dann jeweils sechs.

Während bei den Gastgeberinnen alle zehn eingesetzten Spielerinnen trafen, verteilten sich die Punkte beim FCK auf nur fünf Spielerinnen. Die meisten Zähler gingen auf das Konto von Anne Kelsen, die bei ihrem Regionalligadebüt sieben Punkte erzielte. Viktoria Suveyzdis stand bei ihrem Comeback nach überstandener Knieverletzung über 23 Minuten auf dem Feld, blieb jedoch ohne Treffer.

FCK setzt auf die Spiele nach den Herbstferien

„Wir hatten personelle Probleme und wussten um die Schwere der Aufgabe. Leider haben wir dem Gegner durch unnötige Ballverluste zu viele leichte Punkte gestattet. Die Mädels wissen, dass sie mehr können, als sie bislang gezeigt haben“, erklärte Middleton nach der zweiten Niederlage in Folge. Man müsse daher auch das Positive sehen und sich Schritt für Schritt verbessern. Immerhin habe die Mannschaft die taktischen Vorgaben gut umgesetzt.

„Für uns geht die Saison erst so richtig nach den Herbstferien los. Dann haben wir die drei Auswärtsspiele in Folge bei den wohl stärksten Heimmannschaften hinter uns“, richtete der Trainer den Blick nach vorne. Das erste Heimspiel für sein Team steht am Sonntag, 6. Oktober (17.30 Uhr/Barbarossahalle) gegen den TSV Krofdorf-Gleiberg an.