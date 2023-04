Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Für die Damen der TSG Kaiserslautern stand am Wochenende der Auftakt in die neue Spielzeit in der Regionalliga Südwest auf dem Programm. Vor eigenem Publikum trafen die Buchenlocherinnen auf den TTC 1946 Weinheim II. Am Ende musste sich die TSG jedoch deutlich mit 2:8 geschlagen geben und verpasste einen erfolgreichen Saisonstart.

„In diesem Jahr kann es für uns eigentlich nur um den Klassenerhalt gehen“, sagte Trainer Anton Porten. Er ergänzte: „Durch die lange Corona-Pause hat uns viel Training und Matchpraxis