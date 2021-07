Mit der Verleihung der Ehrenstele von Morlautern an Dagmar Joachim hat Ortsvorsteher Alexander Lenz ein engagiertes und geschätztes Mitglied der Dorfgemeinschaft überrascht.

Die Ehrenstele aus Acrylglas mit den Wappen der Stadt und des Ortsbezirks Morlautern würdigt seit 2008 ehrenamtliches Engagement von Bürgern im Ortsbezirk.

In der jüngsten Sitzung des Ortsbeirats hob Lenz die außerordentlichen Verdienste der Mitbürgerin im Bereich der ehrenamtlichen Kinder- und Jugendarbeit hervor. Seit Jahrzehnten engagiere sich Dagmar Joachim im Turnverein Morlautern. Als hauptverantwortliche Jugendleiterin habe sie über 20 Jahre das Zeltlager für Kinder organisiert und gestalte alljährlich ein sechswöchiges, vielfältiges Ferienprogramm. Sie organisiere Ausflüge in den Europapark nach Rust, nach Karlsruhe in den Zoo, in den Holiday-Park und vieles mehr.

Als Übungsleiterin ist Dagmar Joachim zudem beim Mädchenturnen engagiert und ist federführend bei der Helfersuche und Einteilung für die Morlautrer Kerwe. Sie organisiere den jährlichen Kerweumzug durchs Dorf und sei überhaupt immer zur Stelle, wenn man sie brauche, beschrieb Lenz das vielfältige Engagement der „Ersatz-Mama, Ersatz-Oma, Trösterin, Freundin, Kumpeline“.

Joachim, die beruflich in der Altenhilfe in einem Seniorenheim tätig ist, habe das Leben vieler von Kindesbeinen an geprägt und ihnen Werte wie Zusammenhalt, Solidarität und Fürsorge für Mitmenschen vermittelt, würdigte der Ortsvorsteher. Das eigene Wohl habe sie stets zum Wohle aller hintan gestellt.