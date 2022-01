Der Sportverein Mackenbach (SVM) unterstützt den in Not geratenen Kenny Beysiegel. Der in der Nähe von Mainz lebende frühere Fußballer des SVM hat nach einem Dachstuhlbrand sein gesamtes Hab und Gut verloren. Personen kamen bei dem Feuer nicht zu Schaden. „Als wir davon hörten, haben wir uns spontan entschlossen, Kenny und seine Familie zu unterstützen“, sagt Dennis Hofmann, der Vorstand Sport des SVM, auf Anfrage der RHEINPFALZ. Der Verein veröffentlichte auf Facebook einen Spendenaufruf und will Beysiegel auch mit einem Betrag aus der Mannschaftskasse unterstützen. Erfreut zeigte sich Hofmann über die große Resonanz, die der Unterstützungsaufruf schon nach wenigen Tagen gefunden hat. So sind auf dem von Kenny Beysiegels Mutter eingerichteten Spendenkonto bereits über 5000 Euro eingegangen.