Ausnahmezustand bei dem Experten für Wägesysteme in der Adam-Hoffmann-Straße: Das Unternehmen wurde am Wochenende Opfer eines schweren Cyberangriffs. Seitdem stehen die IT-Systeme still, Spezialisten sind im Einsatz. Weitergearbeitet wird trotzdem.

„Die Telefonanlage funktioniert, aber alle IT-Systeme wurden vorsorglich abgeschaltet“, berichtete Unternehmenssprecher Oliver Holzwarth am Mittwochabend. Nach der Cyberattacke seien ein