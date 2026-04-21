Auf das Pfalztheater wurde ein Hackerangriff verübt. Seit dem Wochenende ist die Website nicht erreichbar. Betroffen ist nur die Homepage, weitere Daten wurden nicht gehackt.

„Am Freitag begann der Angriff auf unsere Website“, berichtet die kaufmännische Leiterin des Pfalztheaters, Simone Grub, „seit Samstag ist sie ganz tot.“ Grub kann immerhin beruhigen, dass nur die Homepage betroffen sei und keine weiteren Daten gehackt wurden. „Intern können wir normal arbeiten. Personenbezogene Daten sind nicht betroffen.“

Die Homepage sei „unter Beschuss einer Datenlast, deswegen ist sie in die Knie gegangen“. Sie liegt laut Grub auf dem Server eines Hosting-Dienstleisters, der aktuell versuche, sie auf einen anderen Server umzuziehen. „Perspektivisch wollen wir jedoch dann auf den Server eines anderen Dienstleisters gehen.“

Grub hat am Samstag Strafanzeige bei der Polizei erstellt. „Nach Gespräch mit der Inspektion in der Gaustraße und der Logenstraße habe ich die Anzeige schließlich online gemacht, so kann man zum Beispiel gleich Screenshots hochladen.“ Doch noch bevor sie damit fertig war, bekam sie einen Anruf von der Abteilung Cyberkriminalität der Polizei.“ Auch zum Landeskriminalamt habe Grub nun Kontakt.

Der Polizei liegen laut deren Sprecherin noch keine Erkenntnisse über den oder die Angreifer vor. Auch zum aktuellen Ermittlungsstand in Bezug auf die Motivation macht sie keine Angaben. Weitere Institutionen oder Unternehmen scheinen nicht betroffen zu sein, zumindest sind bislang keine weitere Meldungen bei der Kriminalpolizei eingegangen.

Grub hofft, dass „die Website noch heute online gehen kann“, meint sie am Dienstagmittag. An dem Problem arbeite derzeit die IT-Abteilung des Theaters, die Agentur, die die Website erstellt hat, und der Hosting-Dienstleister.

Da der Online-Ticketverkauf nicht funktioniert, sammelten sich inzwischen Schlangen an der Theaterkasse. Besucher mussten laut eigener Aussage bis zu 50 Minuten warten, wurden aber sehr freundlich bedient. Auch das Telefon ist laut Grub stark beansprucht.