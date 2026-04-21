Auf das Pfalztheater wurde ein Hackerangriff verübt. Seit dem Wochenende ist die Website nicht erreichbar. Betroffen ist nur sie, weitere Daten wurden nicht gehackt.

„Am Freitag begann der Angriff auf unsere Website“, berichtet die kaufmännische Leiterin des Pfalztheaters, Simone Grub, „seit Samstag ist sie ganz tot.“ Grub kann immerhin beruhigen, dass nur die Homepage betroffen sei und keine weiteren Daten gehackt wurden. „Intern können wir normal arbeiten. Personenbezogene Daten sind nicht betroffen.“

Die Homepage sei „unter Beschuss einer Datenlast, deswegen ist sie in die Knie gegangen“. Sie liegt laut Grub auf dem Server eines Hosting-Dienstleisters, der aktuell versuche, sie auf einen anderen Server umzuziehen. „Perspektivisch wollen wir jedoch dann auf den Server eines anderen Dienstleisters gehen.“

Grub hat am Samstag Strafanzeige bei der Polizei erstellt. „Nach Vorsprache in der Gaustraße und Logenstraße habe ich die Anzeige schließlich online gemacht, so kann man zum Beispiel gleich Screenshots hochladen. Doch noch bevor ich damit fertig war, bekam ich einen Anruf von der Abteilung Cyberkriminalität der Polizei; die haben dies schon gewusst.“ Auch zum Landeskriminalamt habe Grub nun Kontakt.

Sie hofft, dass „die Website noch heute online gehen kann“, meint sie am Dienstagmittag. An dem Problem arbeite derzeit die IT-Abteilung des Theaters, die Agentur, die die Website erstellt hat, und der Hosting-Dienstleister.

Da der Online-Ticketverkauf nicht funktioniert, sammeln sich laut Grub inzwischen Schlangen an der Theaterkasse. Auch das Telefon sei stark beansprucht, weil die Besucher dort versuchen, an Karten zu kommen.