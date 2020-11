Die Wipotec Gruppe in Kaiserslautern ist am Wochenende Opfer einer Cyberattacke geworden. Deshalb wurden alle IT-Systeme vorsorglich abgeschaltet. Nichts geht mehr in der Adam-Hoffmann-Straße. Ein Interventionsteam arbeitet vor Ort zusammen mit sogenannten IT-Forensik-Experten und Ermittlungsbehörden daran, die Systeme schnell wieder zum Laufen zu bringen. Zu dem Ausmaß des Schadens wollte ein Unternehmenssprecher zunächst nichts sagen. „Aktuell arbeiten wir daran, wieder zum regulären Betrieb zurückkehren zu können“, sagte er. Hinweise auf die Täter und deren Hintergründe seien noch nicht bekannt. Service und Vertrieb laufen weiter. Die Wipotec Gruppe ist ein weltweit führender Anbieter von intelligenter Wäge- und Inspektionstechnologie mit weltweit 1000 Mitarbeitern, davon 700 am Stammsitz in Kaiserslautern.