Der Christliche Verein junger Menschen Kaiserslautern (CVJM) will der Vereinsarbeit nach über zwei Jahren Pandemie wieder neuen Schwung verleihen. Die Aktion „Icebreaker – CVJM on fire“ soll dabei der Paukenschlag sein, der die Vereinsarbeit aus ihrem „Corona-Schlaf“ erweckt.

Die Corona-Pandemie hat auch dem CVJM zu schaffen gemacht. Viele Angebote und Gruppen seien „eingeschlafen“, erzählt Dorothea Jutzi, Mitglied des Vorstands. Dieses Problem kennen wohl viele Vereine, die darunter gelitten haben, dass man sich während der vergangenen zwei Jahre oft nur digital treffen konnte – es ist eben einfach nicht dasselbe.

Nun will der CVJM Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen und Familien nach der entbehrungsreichen Zeit der Pandemie die Möglichkeit geben, wieder mehr Gemeinschaft zu erleben. Dazu lädt der Verein am Samstag, 9. April, von 11 bis 17 Uhr zu der Veranstaltung „Icebreaker – CVJM on fire“ ein. Die Aktion findet im Hof des CVJM in der Humboldtstraße 25 (Eingang über Rosenstraße) statt.

Schlittschuh laufen im Frühjahr?

„Der Höhepunkt der Veranstaltung soll die mobile Eisbahn sein, daher auch der Name ,Icebreaker’“, erklärt Jutzi. Es handle sich dabei um eine Art „Sommereisbahn“ mit einem Synthetik-Boden, auf der man aber mit gewöhnlichen Schlittschuhen fahren könne. Wer keine eigenen Schlittschuhe hat, könne diese vor Ort kostenlos ausleihen. Auch alle anderen Angebote sowie das Buffet seien kostenlos.

Wer möchte, kann etwas spenden. „Neben der Eisbahn wird es mehrere Stände auf dem Hof geben, an denen die verschiedenen Gruppen des CVJM vorgestellt werden und man sich über die Angebote der nächsten Monate informieren kann. Außerdem wird es Spiele für die verschiedenen Zielgruppen geben“, verrät Jutzi.

Es wird viel geboten

Der CVJM hält Angebote für verschiedene Altersgruppen bereit. Die genauen Termine sind auf der Homepage des Vereins aufgeführt. Eltern mit Babys, Klein- und Kindergartenkindern können an den Angeboten „Singen mit Kindern“ und „Sport mit Kindern“ sowie verschiedenen Eventtagen teilnehmen. Für die Jungschar (Kinder der ersten bis vierten Klasse) gibt es dienstags den Kidsclub im CVJM-Haus und montags den Jugendscharsport in der Turnhalle der Röhmschule. Teenager von der fünften bis siebten Klasse treffen sich wöchentlich zum Freitagstreff in den Jugendräumen des CVJM. Außerdem gebe es regelmäßig „Freitagstreff Specials“ wie Outdoor- und Backaktionen, so Jutzi. Ab 14 Jahren könne man mittwochs in den offenen Treff für Jugendliche kommen. „Und dieses Jahr ist eine Freizeit für die Jugendgruppe nach Korsika geplant.“ Auch für junge Erwachsene gebe es Abendaktionen, Sportaktionen und Freizeiten.

„Am 09. April sind natürlich auch Interessierte willkommen, die in unserem Verein mitarbeiten möchten“, fügt Jutzi hinzu und weist auf den Traineekurs hin, der nach den Sommerferien starten soll. Schon jetzt könne man sich dafür anmelden. Während des einjährigen Kurses wird man zum Jugendleiter ausgebildet und erhält am Ende ein Zertifikat.

Spende von Lichtblick 2000

Möglich gemacht wurde „Icebreaker“ unter anderem durch eine Spende in Höhe von 1.500 Euro, die der Verein Lichtblick 2000 dem CVJM zukommen ließ. Lichtblick 2000 unterstützt bedürftige Kinder und Jugendliche in Kaiserslautern und Umgebung. Der Vorsitzende Jürgen Bohnert würdigt die Arbeit des CVJM und lobt insbesondere die Kooperation mit der Röhmschule: Im Rahmen des Angebotes „Schulkinderhaus“ bietet der CVJM Nachmittagsbetreuung an. „Uns ist es ein Anliegen, das Miteinander und Füreinander zu pflegen“, sagt Bohnert. Als der CVJM von der geplanten Aktion berichtete, sei er begeistert gewesen. In der Coronapandemie hätte Lichtblick mehr Hilfsfälle und Anfragen gehabt als zuvor. Deswegen sei es jetzt umso wichtiger, Projekte für junge Menschen zu fördern.

Eisbahn bleibt bis zum 14. April

Die mobile Eisbahn kann bis zum 14. April genutzt werden. Auch andere Vereine und Verbände haben die Möglichkeit, während dieser Zeit die Eisbahn für ihre Gruppen kostenlos zu buchen, betont Dorothea Jutzi. Die Kontaktdaten für eine Buchung sind ebenfalls auf der Internetseite des CVJM zu finden.

Info

https://www.cvjm-kl.de/