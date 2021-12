Das Cubo hat sowohl an Silvester als auch am Neujahrstag geschlossen. Das teilte eine Sprecherin der kommunalen Sauna- und Wellnessanlage auf Anfrage mit. Ab Sonntag, 2. Januar, sei das Cubo wieder ganz normal – von 10 bis 20 Uhr – geöffnet. In der Anlage gilt die 2G-plus-Regelung.