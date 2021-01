Am Kaiserslauterer Standort des Westpfalz-Klinikums sind am Donnerstag 35 an Covid-19-erkrankte Patienten auf den Isolierstationen behandelt und 15 auf Intensivstationen. Neun von ihnen werden invasiv beatmet, wie Klinikumssprecherin Hanna-Maria Weills auf Anfrage der RHEINPFALZ mitteilte. Am Standort Kusel gebe es derzeit zwei Patienten auf der Isolierstation und zwei Patienten auf der Intensivstation, einer von ihnen werde invasiv beatmet. Am Standort Kirchheimbolanden werde derzeit ein Patient isoliert behandelt. Am Standort Rockenhausen liegen 15 Patienten auf der Isolierstation und zwei Patienten auf der Intensivstation. Keiner der Patienten werde beatmet.