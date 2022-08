Cosplayer aus der ganzen Region kommen am Samstag nach längerer Pause wieder zum Cosplay-Tag im Japanischen Garten zusammen. Kombiniert aus den englischen Worten „Cos“ für Kostüm und „play“ für Spiel, bedeutet das für die Besucher, dass sie sich zwischen 12.30 und 22 Uhr an diesem Tag auf viele bunte Kostümspiele und Auftritte der Teilnehmer freuen dürfen. Wer im Kostüm kommt, erhält freien Eintritt.

Die „Costume Player“ nähen sich in der Regel ihre Kostüme selbst, beschaffen sich Perücken und schlüpfen damit in Lieblingsfiguren aus Film, Fernsehen, Comics, Videospielen oder der Musik. Die Gruppen – „Communitys“ – kommen bei Treffen zusammen, lernen sich kennen und tauschen Ideen aus. Daraus entstünden oft schöne Freundschaften, weiß Joshua Nehr, der den Manga Mafia Store in Kaiserslautern betreibt und den Tag gemeinsam mit dem Japanischen Garten veranstaltet.

In den 1990er-Jahren seien die Conventions, große Fantreffen, nach Deutschland herübergeschwappt und hätten sich hier etabliert, schildert der Geschäftsmann, der selbst einmal dazugehörte. Kleinere Gruppen habe es auch in Kaiserslautern gegeben, die dann aber etwas eingeschlafen seien. Die Veranstaltung am Samstag mit ihrem Programm, das viele Facetten der japanischen Jugendkultur abbildet, könnte das ändern.

Die Teilnehmer werden sich in ihren Rollen, als die Charaktere präsentieren, die sie darstellen möchten. Die besten werden von einer Jury ausgewählt und prämiert. „Einfach ausprobieren und mitmachen“ lautet das Motto. Zu den Programmpunkten gehören ein Manga-Zeichenwettbewerb und gegen Ende der Veranstaltung eine Feuershow. Authentisch japanisch bereitet der japanische Koch Jo Tsuruta an diesem Tag auch seine kleinen Gerichte für die Gäste vor. Dazu kündigt er japanische Getränke, Süßigkeiten „und vieles mehr“ an.

Das Fotografieren und Filmen zur Präsentation in den sozialen Medien sei ausdrücklich erlaubt und kostenfrei, versichern die Veranstalter.