Bunt, bunter, Cosplay: Am Samstag bevölkerten fantastische Figuren den Japanischen Garten in Kaiserslautern. Festes Accessoire der mit Blick fürs Detail kostümierten Cosplayer war das Handy. Denn als Fotomotiv bietet der Garten so einiges.

Am letzten August-Wochenende feiert nicht mehr nur Japan seinen Cosplay-Tag. Das aus den Fragmenten „Cos“ für das englische „Cos“ – Costume/Kostüm“- und „play“ – Spiel – zusammengesetzte Ereignis hat längst international Bedeutung und damit ein große Anhängerschaft gefunden. Im Japanischen Garten in Kaiserslautern feierten am Samstag unzählige nicht nur kostümierte Anhänger ihren Cosplay-Tag.

Cosplay-Tag im Japanischen Garten Kaiserslautern 2022 Foto: View Cosplay-Tag im Japanischen Garten Kaiserslautern 2022 Foto: View Cosplay-Tag im Japanischen Garten Kaiserslautern 2022 Foto: View Cosplay-Tag im Japanischen Garten Kaiserslautern 2022 Foto: View Cosplay-Tag im Japanischen Garten Kaiserslautern 2022 Foto: View Cosplay-Tag im Japanischen Garten Kaiserslautern 2022 Foto: View Cosplay-Tag im Japanischen Garten Kaiserslautern 2022 Foto: View Cosplay-Tag im Japanischen Garten Kaiserslautern 2022 Foto: View Cosplay-Tag im Japanischen Garten Kaiserslautern 2022 Foto: View Cosplay-Tag im Japanischen Garten Kaiserslautern 2022 Foto: View Cosplay-Tag im Japanischen Garten Kaiserslautern 2022 Foto: View Cosplay-Tag im Japanischen Garten Kaiserslautern 2022 Foto: View Cosplay-Tag im Japanischen Garten Kaiserslautern 2022 Foto: View Cosplay-Tag im Japanischen Garten Kaiserslautern 2022 Foto: View Cosplay-Tag im Japanischen Garten Kaiserslautern 2022 Foto: View Cosplay-Tag im Japanischen Garten Kaiserslautern 2022 Foto: View Cosplay-Tag im Japanischen Garten Kaiserslautern 2022 Foto: View Cosplay-Tag im Japanischen Garten Kaiserslautern 2022 Foto: View Cosplay-Tag im Japanischen Garten Kaiserslautern 2022 Foto: View Cosplay-Tag im Japanischen Garten Kaiserslautern 2022 Foto: View Cosplay-Tag im Japanischen Garten Kaiserslautern 2022 Foto: View Foto 1 von 21

Am frühen Nachmittag wimmelte es im Garten bereits von bizarren Gestalten. Als „Miku“, eine virtuelle Sängerin, stellte sich eine 16-Jährige mit knielanger, türkisfarbener Perücke am Eingang vor. Weil sie verkleidet war, durfte sie kostenlos passieren. Ebenso ihre 19 Jahre alte Cousine, die sich mit blondrosafarbenen langen Haaren und knappen Shorts als den fiktiven Charakter Marin Kitagawa aus dem Comic „My Dress-Up Darling“ vorstellte.

Der rote Torbogen war als Hintergrundmotiv begehrt. Foto: VIEW

Lange Perücken, spitze Ohren und ein Schwert

Zielsicher steuerte ein ganz in Schwarz-Rot-Gold gekleideter „Superheld“ – ein Schwertmacher aus einem beliebten Videospiel – den Bereich unterhalb des Wasserfalls an, wo sich am „Cosplay-Tag“ im Garten das meiste abspielte. Auch „Fox and Raven“ – ein pechschwarzer Schamane und seine Hexe mit spitzen Ohren, in ihren selbst ausgedachten Kostümen – zog es direkt dorthin.

Einige Cosplayer präsentierten ihre Kostüme und ihre Rollen vor Publikum. Hier Noah aus Mannheim. Foto: VIEW

In der gemütlichen Ecke, die der Verein Japanischer Garten auf einem Podest gegenüber dem Rasenrondell erst in dieser Saison eingerichtet hat, hatte Harald Schnurpfeil seinen Manga Workshop eingerichtet. Schulter an Schulter arbeiteten mit ihm Jugendliche daran, unter dem Motto „Mein Japanischer Garten“ eigene Ideen zu Papier zu bringen. Auf die Sieger wartete im Anschluss eine Prämierung.

Vor passender Kulisse: Sophie Heidenreich als Mito Uzumaki. Foto: VIEW

Was fasziniert so an Japan?

Was ist an Japan besonders, dass es so fasziniert? Japan mit seiner Tee-Zeremonie, der ins Detail verliebten Kultur, die schon bei den Steinen in männliche und weibliche unterscheide, hebe sich total ab von anderen Kulturen, antwortete eine Besucherin und riet: „Einfach mal die Charaktere anschauen.“

Noah und Eleni aus Mannheim. Foto: VIEW

Was Cosplay für sie selbst ausmacht, beschrieb Xenia, die als „Vi“ aus dem Online-Spiel „League of Legends“ mit rosa Perücke und einem detailreichen Kostüm mit riesigen Fäusten später bei der Prämierung der besten Kostüme als Jury-Mitglied fungierte, mit den Worten: „Die Kreativität ist alles.“ Es gehe nicht nur ums Nähen, die Frisur oder das Make-up. Man schlüpfe auch nicht nur in eine Figur, sondern versuche, deren Charakter so originalgetreu wie nur möglich zu treffen.

Ganz schön fies: Gruselclown Pennywise. Foto: VIEW

Eine Jury bewertet die Kostüme

15 Cosplayer stellten sich später am Rasenrondell vor, wo nicht nur die Jury, sondern auch die Besucher dicht-an-dicht auf ihre Präsentation warteten. Egal, ob dort Horror-Clown Pennywise mit drei roten Luftballons verkündete: „ich fresse euer Fleisch und zehre mich von eurer Angst“, der „blutige Dämon des Nebels“ auf der Suche nach der treulosen Liebsten alle mit der Waffe bedrohte: Die Anerkennung des Publikums war den mehr oder weniger „teuflischen Wesen“ sicher.