Zum ersten Mal schlüpfte Steve Seguin Clavell als Teenager in ein Cosplay-Kostüm, seither gehört das Hobby fest zum Alltag des mittlerweile 26-Jährigen aus Kaiserslautern. In der Regel fertigten die Cosplayer ihre Kostüme selbst, erzählt Seguin Clavell. Ziel dabei sei es, einen fiktiven Charakter möglichst detailgetreu nachzustellen. Als Vorlage dafür dienen unter anderem Mangas, Comics, Videospiele, Filme oder Serien.

Bis vor einigen Jahren habe es kaum Möglichkeiten gegeben, Accessoires für die zum Teil sehr auswendigen Kostüme zu kaufen, mittlerweile gebe es auch in Deutschland Shops, über die sich Kostüme und Perücken beziehen lassen.

Dennoch, ohne Kreativität und eigene Arbeit lasse sich keine Figur zum Leben erwecken. So wie der Charakter aus dem Videospiel Fallout, den Seguin Clavell an diesem Tag verkörpert. Den blauen Anzug habe er gekauft, der Rest der Rüstung sei in stundenlanger Eigenarbeit entstanden. „Ganz ohne handwerkliches Geschick sollte man nicht sein“, erzählt der 26-Jährige lachend, der das Nähen in der Schule und bei seiner Mutter gelernt hat.

Welches seiner Kostüme er trage, hänge von der Gelegenheit hab. So richte er sein Outfit thematisch aus, ob er etwa eine Videospiel-Messe oder eine Messe mit japanischen Zeichentrickfilmen (Anime) besuche. „Bei uns in der Region finden solche Events in Mannheim, Ludwigshafen oder dem Saarland statt“, erzählt Seguin Clavell. Doch auch die großen Veranstaltungen in Köln, Frankfurt oder Dortmund sind bei den Fans beliebt. Er selbst besuche solche Treffen am liebsten mit seinen Freunden, mit denen er die Begeisterung für das Cosplay teilt.

Mit ihnen verabrede er sich regelmäßig zu Fotoshootings. Das Ergebnis der Aufnahmen teilt Seguin Clavell auf seinem Instagram-Account „dermopser“. Als Fotokulisse sei natürlich der Japanische Garten toll, aber auch Burgruinen im Wald oder ein verlassener Flugplatz lassen sich effektvoll in Szene setzen.

Auf den Cosplay-Tag am Samstag im Japanischen Garten freut sich Seguin Clavell besonders, für ihn ein Zeichen dafür, wie gut sich die Szene in Kaiserslautern entwickelt hat. Für all jene, die sich für Cosplay interessieren, hat er einen Tipp: „Einfach anfangen und in der Community nachfragen. Die meisten dort sind sehr nett und hilfsbereit“. Wer Spaß am Rollenspiel habe und sich dabei kreativ ausleben wolle, solle es einfach machen – ohne sich von möglichen Kritikern unterkriegen zu lassen.