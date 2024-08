Für Fans der japanischen Popkultur rund um Cosplay, Anime und Manga bietet der Japanische Garten eine besondere Veranstaltung an. Am Samstag, 17. August, findet dort ein Cosplay-Tag statt. Los geht es mit der Eröffnungsrede am Rasenrondell um 12 Uhr. Nach einer kurzen Abschlussrede gegen 19.30 Uhr gibt es musikalische Unterhaltung mit Vanessa Mezker und ihren selbst komponierten Songs.

Beim Cosplay Catwalk können die Besucher ihre sogenannten Cosplays (Verkleidungen im Manga-Stil) vor einem großen Publikum und einer ausgewählten Jury präsentieren. Die Gewinner erhalten Preise – beispielsweise einen Gutschein für ein professionelles Fotoshooting. Die Anmeldung hierfür ist am Info-Point möglich. Auf der Artist Alley präsentieren Künstler nicht nur ihre Werke, sondern bieten auch eine große Auswahl ihrer Arbeit zum Kauf an. Ein Zeichenwettbewerb unter dem Motto „Das Jahr des Drachen“ rundet das Programm ab. Wer mitmachen will, kann eine fertige Zeichnung mitbringen und sie am Veranstaltungstag am Info-Point einreichen.