Das Coronavirus hat zwei weitere Todesfälle gefordert. Darüber hat das Gesundheitsamt Kaiserslautern am Montagabend informiert. Beide Verstorbenen lebten in der Stadt Kaiserslautern. Damit erhöhte sich die Anzahl der Menschen in Stadt und Kreis Kaiserslautern, die in Verbindung mit dem Coronavirus bisher starben, auf 13. Das Gesundheitsamt Kaiserslautern verzeichnete am Abend 35 neue Corona-Fälle in Stadt und Kreis Kaiserslautern, 14 in der Stadt, 15 im Landkreis und sechs bei den Streitkräften. Insgesamt 84 Personen konnten unterdessen aus der Quarantäne entlassen werden. Aktuell sind damit 699 Personen in Stadt und Kreis mit dem Coronavirus infiziert.