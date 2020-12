Das Coronavirus hat zwei weitere Todesopfer gefordert. Das hat das Gesundheitsamt Kaiserslautern am Dienstagabend mitgeteilt. Die Personen kamen aus dem Landkreis. Die Anzahl der Menschen in Stadt und Kreis, die in Folge einer Corona-Infektion starben, erhöhte sich damit auf 44. Das Gesundheitsamt verzeichnete am Abend 32 neue Corona-Fälle, 13 im Landkreis, einen Fall bei den Streitkräften und 18 Fälle in der Stadt.