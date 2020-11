Das Coronavirus hat für einen weiteren Todesfall gesorgt. Das teilte das Gesundheitsamt Kaiserslautern am Donnerstagabend mit. Eine Person aus dem Landkreis sei verstorben. Die Anzahl der Menschen in Stadt und Kreis, die in Verbindung mit Covid-19 starben, hat sich damit auf elf erhöht. 58 neue Corona-Fälle vermeldete das Gesundheitsamt Kaiserslautern am Abend. 24 Fälle entfielen davon auf die Stadt, 32 Fälle auf den Landkreis und zwei Fälle auf die Streitkräfte. 44 Personen konnten aus der Quarantäne entlassen werden, 27 davon aus der Stadt Kaiserslautern, 14 aus dem Landkreis und drei von den Streitkräften. Aktuell sind damit 629 Personen in Stadt und Kreis mit dem Coronavirus infiziert. Insgesamt wurden bislang 1753 Corona-Fälle in Stadt und Landkreis Kaiserslautern registriert. 1113 Personen davon sind inzwischen genesen.