Sechs weitere Todesopfer im Zusammenhang mit dem Coronavirus hat das Gesundheitsamt Kaiserslautern für den Zeitraum vom 13. bis 26. Dezember nachgemeldet. Das Gesundheitsamt erklärte am Montagabend, es habe vier weitere Todesfälle in der Stadt Kaiserslautern und zwei weitere Todesfälle im Landkreis Kaiserslautern gegeben. Damit erhöhte sich die Anzahl der Todesopfer im Zusammenhang mit dem Coronavirus auf mittlerweile 62 in Stadt und Kreis Kaiserslautern.

Das Gesundheitsamt meldete am Abend 63 neue Infektionen mit dem Coronavirus in Stadt und Kreis Kaiserslautern. 34 im Landkreis, sechs bei den Streitkräften und 23 in der Stadt Kaiserslautern. 334 Personen in Stadt und Kreis wurden gleichzeitig als genesen entlassen. Aktuell sind 529 Menschen in Stadt und Kreis mit dem Coronavirus infiziert.